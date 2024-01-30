Последствия прекращения американской помощи Украине стали заметны на поле боя. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Другого волшебного источника денег не существует. Сейчас у нас закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это означает на поле боя», ― сказал Блинкен.

Он назвал жизненно важным, чтобы Конгресс США одобрил выделение Украине дополнительной помощи. Без этого, по словам Блинкена, «все, чего достигли украинцы и чего мы помогли им достичь, окажется под угрозой».

Кроме того, не выделив Киеву дополнительное финансирование, США дадут «сильный и неверный сигнал всем противникам» о несерьезном отношении к защите свободы и демократии, добавил глава Госдепартамента.

Блинкен напомнил, что ЕС тоже рассматривает возможность дополнительной помощи Украине. Если же Соединенные Штаты не выполнят свои обязательства, европейским и другим странам будет сложнее продолжать поддержку Киева, считает госсекретарь США.

Блинкен и Столтенберг при этом отметили, что европейские союзники фактически оказали Украине большую поддержку, чем США. Вашингтон за последние два года предоставил около $75 млрд, а другие партнеры и союзники ― более $110 млрд, сказал глава Госдепа.

Столтенберг заявил, что поддержка Украины — «это не благотворительность, а инвестиции в нашу собственную безопасность». По его мнению, военные действия могут закончиться, «если Украина перестанет защищать себя, но это не будет означать мира».

«Москва должна согласиться на решение путем переговоров, при котором Украина станет суверенным независимым государством. То, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому, если мы хотим прочного и справедливого мира, мы должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов. Оружие для Украины — это путь к миру», ― заявил генсек НАТО.

Проблемы с американской помощью

В конце декабря администрация США выделила Украине последний на данный момент пакет военной помощи, дальнейшая поддержка невозможна без одобрения Конгресса.

23 января помощник министра обороны США по международным вопросам Селеста Валландер сообщила, что Минобороны Украины получает сообщения с передовой об отсутствии необходимых припасов и оружия у подразделений. По словам Валландер, изменение темпов и объема выделения помощи «действительно повлияло на планирование и операции» ВСУ осенью 2023 года.

Из-за нехватки финансирования Пентагон приостановил поставку дополнительных вооружений Украине из собственных запасов, включая артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и средства ПВО, сообщил пресс-секретарь ведомства Пэт Райдер.

Отсутствие дополнительного финансирования также означает, что Пентагон не может предоставить Украине системы и оборудование, необходимые для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей, и помочь ей поддерживать уже предоставленные системы вооружений.