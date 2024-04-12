У США нет «плана Б» относительно помощи Украине, помимо пакета в $60 млрд, который все еще обсуждается в Конгрессе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам источников, администрация Джо Байдена испытывает еще большее, чем раньше, разочарование как республиканцами в Конгрессе, так и союзниками в Европе из-за задержек с финансированием Украины.

Один из собеседников отметил, что европейским лидерам нужно добиться использования прибыли от заблокированных российских активов для помощи Украине. Европейские страны также должны срочно отреагировать на просьбы Киева предоставить больше систем ПВО Patriot, подчеркнул другой источник.

Как напоминает издание, в прошлом месяце советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: «Я не думаю, что нам нужно говорить сегодня о “плане Б”». Он подчеркнул, что одобрение Конгрессом помощи Украине и так заняло слишком много времени.

В начале апреля председатель постоянного специального комитета палаты представителей по разведке, республиканец Майк Тернер заявил, что представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США повторяют «российскую пропаганду», обсуждая конфликт между Россией и Украиной. Он добавил, что для Конгресса США сейчас настал «очень важный момент», чтобы «сделать шаг навстречу» и предоставить помощь Украине.