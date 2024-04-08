Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США повторяют «российскую пропаганду», обсуждая конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил в эфире CNN председатель постоянного специального комитета палаты представителей по разведке, республиканец Майк Тернер.

Он согласился со своим однопартийцем, председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом, который заявил в недавнем интервью Puck News, что «российская пропаганда» «заразила значительную часть базы» Республиканской партии.

«Это абсолютно верно. Мы видим исходящие непосредственно из России попытки замаскировать сообщения антиукраинского и пророссийского характера. Некоторые из них мы даже слышим в палате представителей», — сказал Тернер.

По его словам, некоторые члены Конгресса «до сих пор ошибочно утверждают, что конфликт между Россией и Украиной возник из-за НАТО, что, конечно, не так». С укоренением «пророссийской пропаганды» военные действия «становится трудней воспринимать как борьбу авторитаризма против демократии», отметил Тернер.

Он добавил, что для Конгресса США сейчас настал «очень важный момент», чтобы «сделать шаг навстречу» и предоставить помощь Украине.

2 апреля издание Puck News опубликовало интервью с председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом. В нем конгрессмен возложил на консервативные американские СМИ ответственность за распространение «российской пропаганды».

По словам Маккола, информация, которую распространяют в некоторых американских вечерних телешоу, «почти идентична» тому, что говорится на российском государственных телеканалах. Политик также назвал «примерами российской пропаганды» издания, посвященные теориям заговора. Маккол не стал называть конкретных однопартийцев, которые, по его мнению, оказались подвержены пророссийским настроениям, заявив, что это «очевидно». После этого представители команды конгрессмена вмешались в разговор и попросили, чтобы он не записывался.

По мнению The Washington Post (WP), подобные заявления показывают, что республиканцы начали «задумываться о своих коллегах и союзниках». Издание предполагает, что такие настроения вызваны тупиком, в который Республиканская партия зашла по вопросу финансирования Украины, а также недавним визитом в Россию журналиста Такера Карлсона и высказываниями бывшего президента США Дональда Трампа относительно поддержки НАТО.

В феврале 2024 года, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, Трамп заявил, что не будет защищать союзников США по НАТО в случае гипотетического нападения России, если они не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом.

По словам Трампа, еще во время своего президентства он якобы заявил лидеру одной из стран, что даже «поощрил» бы Россию «делать все, что ей вздумается». Позже Трамп смягчил риторику, заявив, что, если он вновь станет президентом, США придут на помощь европейским странам в случае возможного нападения. Однако, по мнению политика, Европа должна платить «свою справедливую долю» расходов на оборону.