Бывший президент США Дональд Трамп, намеренный снова претендовать на пост главы государства, заявил, что готов «поощрять» Россию, чтобы заставить страны НАТО «платить по счетам». Он утверждает, что в период пребывания у власти предупреждал об этом «одного из президентов большой страны».

Заявление о своей готовности поддержать Россию, если она вознамерится начать конфликт с НАТО, Трамп сделал 10 февраля на предвыборном митинге в Конвее (Южная Каролина). В своей речи он также выразил опасения по поводу помощи Украине, настаивая на том, что США должны поддерживать другие страны, включая Израиль, «только в долг».

Трамп заверил, что, находясь у власти, не разрешил бы помогать «нарушающим правила» союзникам по НАТО, если у них возникнет конфликт с Россией. В качестве подтверждения он поделился со своими сторонниками историей времен пребывания на президентском посту:

«Один из президентов большой страны встал и спросил: “Ну, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы же защитите нас?”. Я ответил: “Вы не заплатили? Я бы не стал защищать вас. На самом деле, я бы посоветовал им [России] делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить. Вы должны платить по счетам”».

В администрации действующего президента США Джо Байдена раскритиковали заявления Трампа. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя рассказ экс-главы государства, назвал его позицию «ужасающей и безумной», поскольку она «ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и экономику внутри страны».

Американские политологи — аналитик MSNBC Дэвид Корн и консервативный политический обозреватель Алисса Фара Гриффин — обвинили Трампа в том, что он «как бы поощряет Россию атаковать союзников США по НАТО», а его слова являются «музыкой для ушей Путина».

В 2014 году, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, страны НАТО условились прекратить сокращение оборонных расходов, начатое ими после холодной войны, и к 2024 году довести вложения в свои вооруженные силы до 2% ВВП. На тот момент этому условию соответствовали три страны, к 2022 году их стало семь (из 31). В 2016 году в ходе предвыборной кампании Трамп неприятно поразил союзников, предупредив, что США под его руководством могут отказаться от договорных обязательств перед странами НАТО и защищать только тех, чьи расходы на оборону соответствуют целевому показателю в 2%. В 2018 году политик призывал союзников нарастить оборонные бюджеты до 4% ВВП.

В начале 2024 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что в 2020 году на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе Трамп предупредил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о неготовности США защищать Европу от нападения.

«Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, то мы никогда не придем вам на помощь и не поддержим вас. Кстати, НАТО мертво, и мы уйдем, мы покинем НАТО. <…> И, между прочим, вы должны мне $400 млрд, потому что вы, немцы, не заплатили за оборону сумму, которую должны были заплатить», — передавал Бретон слова американского лидера.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что возможный вывод американских войск из Европы станет «кошмарным сценарием» на фоне продолжения военной операции на Украине. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что войска США останутся в Европе. По его словам, Трамп в разговорах с ним ни разу не упоминал, что запретил бы помогать союзникам по альянсу в случае военной угрозы.

В конце 2023 года бывшие и действующие европейские дипломаты признались The New York Times, что в ЕС зреют опасения по поводу возможной победы Трампа на выборах президента США. Они считают, что его возвращение в Белый дом может привести к распаду НАТО. Ранее то же издание сообщало, что в период пребывания у власти Трамп обсуждал со своей администрацией возможность выхода США из Североатлантического альянса.