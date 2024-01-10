Дональд Трамп, находясь на посту президента США, говорил, что Вашингтон не собирается помогать странам ЕС, если те подвергнутся военной атаке. Как пишет европейское издание Politico, об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, то мы никогда не придем вам на помощь и не поддержим вас», — отмечал Трамп, слова которого процитировал Бретон.

По утверждению еврокомиссара, с такими словами экс-лидер США обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел в швейцарском Давосе в 2020 году. Сам Бретон также присутствовал на той встрече.

«Кстати, НАТО мертво, и мы уйдем, мы покинем НАТО. <…> И, между прочим, вы должны мне $400 млрд, потому что вы, немцы, не заплатили за оборону сумму, которую должны были заплатить», — якобы заявлял Трамп.

По оценке Бретона, эти слова экс-президента были «тревожным звонком» и Трамп «может вернуться» на президентский пост.

Как отмечает Politico, в Брюсселе опасаются возвращения Трампа в Белый дом. В декабре об этом писала и газета The New York Times, в беседе с которой бывшие и нынешние европейские дипломаты выразили мнение, что новый президентский срок Трампа может привести к распаду НАТО.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, а инаугурация — в январе 2025 года. Трамп сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост еще осенью 2022 года. Текущий президент США Джо Байден в конце апреля тоже объявил, что будет баллотироваться на второй срок.