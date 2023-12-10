В странах Европы растут опасения, связанные с возможной победой Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Бывшие и нынешние европейские дипломаты в разговоре с The New York Times (NYT) выразили мнение, что возвращение экс-главы государства в Белый дом может привести к распаду НАТО.

Издание отмечает, что на посту президента Трамп неоднократно говорил о возможном выходе США из состава Североатлантического альянса. В выпущенной в 2000 году книге «Америка, которую мы заслуживаем» он писал, что «уход из Европы сэкономил бы стране миллионы долларов ежедневно».

Несмотря на то, что сейчас Трамп практически не говорит о подобных намерениях, на сайте его предвыборной кампании содержится единственная фраза: «Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали при моей администрации». Эта «загадочная» формулировка вызвала обеспокоенность среди европейских союзников США, отмечается в статье.

Отвечая на вопрос NYT о том, что означает словосочетание «фундаментальная переоценка», Трамп заявил, что «обязанностью каждого президента США является обеспечение того, чтобы американские альянсы служили защите американского народа и не подвергали безрассудной опасности американскую кровь и казну». Газета подчеркивает, что таким образом экс-президент США выразил «скептицизм по поводу альянса».

В свою очередь, некоторые собеседники издания скептически относятся к гипотетическому выходу Соединенных Штатов из НАТО. Часть сторонников Трампа считает, что он блефует и хочет вынудить европейцев тратить больше средств на собственную оборону. Сенатор Линдси Грэм убеждена, что такое развитие событий станет для многих «приятной новостью». С ее позицией согласился и последний советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Инициация Трампом выхода из НАТО — это вопрос, который обсуждают некоторые люди в Вашингтоне, но я не верю, что это может быть реализовано. Он понимает военную ценность альянса для США, но он просто чувствует (я бы отметил, что безошибочно), что немцы и другие страны, которые отказываются платить свою справедливую долю за собственную оборону, используют нас», — подчеркнул О’Брайен.

Еще один бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон (2018—2019) в своих мемуарах указал, что 45-го президента приходилось не раз уговаривать не прекращать членство в альянсе. Политик уверен, что второй президентский срок наверняка приведет к выходу США из НАТО.

«В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО. Это было бы огромным стратегическим и историческим провалом со стороны [США]», — подчеркнул бывший верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО (2009-2013) Джеймс Ставридис.

Майкл Антон, работавший сотрудником Совета национальной безопасности в администрации Трампа, заявил, что может представить, как Трамп «выдвигает ультиматум» перед европейцами. По словам чиновника, политик может пойти на такой шаг, если «члены НАТО недостаточно увеличат свои военные расходы к установленному сроку».

По данным NYT, некоторые европейские послы и представители аналитических центров пытаются узнать намерения Трампа. В частности, два источника издания рассказали, что посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала связался с ним напрямую и пытался убедить американского политика в ценности страны для НАТО в качестве нового члена блока. Как отмечают собеседники, эта ситуация в том числе указывает на то, что многие европейские страны не понимают, как выстраивать отношения с Трампом, полагаясь на лесть в его адрес и «деловые подношения».

Источники NYT предполагают, что небольшие страны, расположенные недалеко от России, могут попытаться добиться расположения Трампа, нарастив закупки американского оружия. Газета напоминает, что подобные попытки сближения уже были: в годы президентства Польша совершила «грандиозный акт лести», предложив назвать военную базу его именем.

О том, что Трамп может вывести США из НАТО в случае победы на выборах, ранее заявил в интервью Марк Эспер, экс-глава Пентагона в администрации 45-го президента (2017-2019). По его словам, речь идет о возможном «развале всего альянса».