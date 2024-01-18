Европейские чиновники опасаются за безопасность Европы в связи с перспективой возвращения Дональда Трампа на пост президента США, поскольку считают, что он может вывести страну из НАТО и урезать военную помощь Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Возможный вывод американских войск из Европы станет «кошмарным сценарием» на фоне продолжения военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности, и мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации», — сказал глава литовского МИД.

Ландсбергис критиковал страны, которые ограничивают поддержку Украины и утверждают, что это может привести к эскалации конфликта. По мнению министра, эти аргументы «очень трудно понять».

Если Украине не удастся сдержать Россию, «эту работу придется выполнять другим», заявил Ландсбергис, предположив, что в дальнейшем Россия может атаковать страну НАТО. «Все в регионе задаются вопросом: так кому придется это делать?» ― сказал глава МИД Литвы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что США останутся в Североатлантическом альянсе независимо от результатов президентских выборов и угроз Трампа выйти из блока.

«США останутся верным и важным союзником, потому что в интересах безопасности Соединенных Штатов иметь более 30 друзей и союзников», — сказал Столтенберг в интервью Bloomberg TV на ВЭФ.

По словам главы НАТО, во время встреч с ним Трамп ни разу не утверждал, что США никогда не помогли бы Европе, если бы она подверглась нападению. Главной претензией экс-президента США к европейским союзникам, по словам Столтенберга, было то, что они недостаточно тратят на оборону.

9 января еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что в 2020 году Трамп якобы заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на ВЭФ, что США никогда не придут на помощь Европе в случае атаки. По словам Бретона, Трамп также назвал Североатлантический альянс «мертвым» и заявил, что США выйдут из него.

Пресс-секретарь фон дер Ляйен заявил Reuters, что глава Еврокомиссии «никогда не разглашает то, что ее собеседники говорили ей во время закрытых встреч», и отказался комментировать слова Бретона.

16 января Дональд Трамп победил на республиканских кокусах (собраниях сторонников партии) в Айове ― первом голосовании за кандидата в президенты от Республиканской партии США. Выступая перед сторонниками, Трамп заявил, что хорошо знает президентов России и Украины и смог бы быстро решить с ними вопрос завершения конфликта, однако не уточнил, каким образом.