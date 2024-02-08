Украинские войска находятся «в невыгодном положении» из-за нехватки всех видов вооружения, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Особенно остро в ВСУ ощущается нехватка артиллерии: на один выпущенный снаряд приходятся 10 российских, заявил представитель Службы безопасности Украины (СБУ).

Издание отмечает, что техника и личный состав ВСУ «сильно истощены» после прошлогоднего неудачного контрнаступления, в связи с чем украинская армия ведет оборонительные действия, направленные на то, чтобы не допустить прорыва российский войск.

В частности, Украина сосредоточилась на ударах беспилотниками, в том числе по российским объектам, расположенным далеко за линией фронта. Как объясняет WSJ, Киев рассчитывает, что такой подход будет более экономичным для ВСУ, чем «удары по солдатам на передовой», и позволит украинской армии «немного передохнуть».

В то же время, пишет газета, в ВСУ опасаются, что обороноспособность станет еще ниже, если Конгресс США не сможет договориться о выделении дополнительной помощи Киеву. Издание подчеркивает, что поставки американского оборудования не закончатся внезапно — в прошлые пакеты помощи были заложены средства на боеприпасы, которые только начинают поставлять на Украину. Сейчас ВСУ приходится экономить вооружение, которое они используют быстрее всего, указывает WSJ.

США не ожидают от Украины «значительных успехов» на фронте в 2024 году

В начале февраля Сенат Конгресса США представил двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на $118 млрд, который предусматривал выделение:

  • $20,23 млрд для защиты границ США,
  • $60,06 млрд на помощь Украине,
  • $14,1 млрд на помощь Израилю,
  • $4,83 млрд на помощь американским партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, которые сталкиваются с «агрессией со стороны Китая»,
  • $2,44 млрд на снабжение миссии США в Красном море против хуситов,
  • $10 млрд на гуманитарную помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.

8 февраля Сенат США отклонил этот законопроект. Республиканцы заявили, что не поддержали его, поскольку документ не содержит достаточных мер по укреплению южной границы США. При этом лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер обещал перейти к плану «Б» и представить законопроект, в который включена помощь Израилю и Украине, но не предусмотрено соглашение о безопасности на границе.

Ранее телеканал CNN отмечал, что основной причиной споров демократов и республиканцев при принятии законопроекта, который в том числе предусматривает оказание помощи Киеву, стал вопрос иммиграционной политики и укрепления границ США с Мексикой. По мнению представителей Республиканской партии, помощь должна сопровождаться более решительными реформами в части безопасности границ. Демократы, в свою очередь, выступают против ужесточения миграционной политики.