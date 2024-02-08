Украинские войска находятся «в невыгодном положении» из-за нехватки всех видов вооружения, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Особенно остро в ВСУ ощущается нехватка артиллерии: на один выпущенный снаряд приходятся 10 российских, заявил представитель Службы безопасности Украины (СБУ).

Издание отмечает, что техника и личный состав ВСУ «сильно истощены» после прошлогоднего неудачного контрнаступления, в связи с чем украинская армия ведет оборонительные действия, направленные на то, чтобы не допустить прорыва российский войск.

В частности, Украина сосредоточилась на ударах беспилотниками, в том числе по российским объектам, расположенным далеко за линией фронта. Как объясняет WSJ, Киев рассчитывает, что такой подход будет более экономичным для ВСУ, чем «удары по солдатам на передовой», и позволит украинской армии «немного передохнуть».

В то же время, пишет газета, в ВСУ опасаются, что обороноспособность станет еще ниже, если Конгресс США не сможет договориться о выделении дополнительной помощи Киеву. Издание подчеркивает, что поставки американского оборудования не закончатся внезапно — в прошлые пакеты помощи были заложены средства на боеприпасы, которые только начинают поставлять на Украину. Сейчас ВСУ приходится экономить вооружение, которое они используют быстрее всего, указывает WSJ.

В начале февраля Сенат Конгресса США представил двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на $118 млрд, который предусматривал выделение:

$20,23 млрд для защиты границ США,

$60,06 млрд на помощь Украине,

$14,1 млрд на помощь Израилю,

$4,83 млрд на помощь американским партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, которые сталкиваются с «агрессией со стороны Китая»,

$2,44 млрд на снабжение миссии США в Красном море против хуситов,

$10 млрд на гуманитарную помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.

8 февраля Сенат США отклонил этот законопроект. Республиканцы заявили, что не поддержали его, поскольку документ не содержит достаточных мер по укреплению южной границы США. При этом лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер обещал перейти к плану «Б» и представить законопроект, в который включена помощь Израилю и Украине, но не предусмотрено соглашение о безопасности на границе.

Ранее телеканал CNN отмечал, что основной причиной споров демократов и республиканцев при принятии законопроекта, который в том числе предусматривает оказание помощи Киеву, стал вопрос иммиграционной политики и укрепления границ США с Мексикой. По мнению представителей Республиканской партии, помощь должна сопровождаться более решительными реформами в части безопасности границ. Демократы, в свою очередь, выступают против ужесточения миграционной политики.