Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новую долгосрочную стратегию поддержки Украины, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По данным издания, этот план сильно отличается от прошлогоднего — изменения вызваны неудавшимся контрнаступлением ВСУ.

В 2023 году США передавали Украине современное оборудование и обеспечивали подготовку военных с расчетом на, что украинцы смогут «отвоевать территории». Однако теперь администрация Байдена акцентировала внимание на «отражении новых наступлений российской армии», а также укреплении боеспособности и экономики Украины, пишет WP.

«Совершенно очевидно, что [украинцам] будет трудно попытаться оказать такое же серьезное давление на всех фронтах, которое они пытались создать в прошлом году», — сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена в разговоре с газетой.

Другой собеседник сказал, что сейчас США стремятся к тому, чтобы Украина удерживала свои позиции на линии соприкосновения, но параллельно с этим вышла «на более устойчивый путь» и «стала намного сильнее к концу 2024 года».

Новая стратегия поддержки Киева, по словам неназванных американских чиновников, будет включать:

конкретные обещания и программы по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы;

помощь в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты;

поддержку краткосрочных военных операций.

Четыре этапа

Американские чиновники рассказали WP, что власти США также планируют представить весной 2024 года гарантии безопасности для Украины сроком на 10 лет. Для этого конгресс должен одобрить выделение финансирования на поддержку Киева. В документе прописаны четыре этапа: борьба, строительство, восстановление и реформы.

По словам бывшего аналитика разведки ЦРУ Эрика Чиарамеллы, в рамках «борьбы» речь идет об увеличении числа боеприпасов, бронетехники, дронов и систем ПВО. Он уточнил, что украинцы также нуждаются в поставках средств радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотниками. В этой области россияне «добились преимущества», указал Чиарамелла.

Этап «строительства», как отмечает WP, сосредоточен на обязательствах по созданию будущих сил безопасности Украины на суше, в море и воздухе. Как объяснил высокопоставленный представитель администрации Байдена, это необходимо в том числе для того, чтобы украинцы «могли увидеть, что они получают от мирового сообщества в течение 10-летнего периода».

В то же время часть запрошенных дополнительных средств должна быть направлена на развитие промышленной базы Украины для производства оружия. По задумке составителей стратегии, она должна «по крайней мере, не отставать от российского», пишет WP.

План также предусматривает создание дополнительной противовоздушной обороны вокруг украинских городов. Ожидается, что это позволит восстановиться ключевым отраслям украинской экономики, в частности, сельскому хозяйству, указывает газета.

Пойдет ли Украина на новое контрнаступление

Собеседники WP не исключают, что в 2024 году Украина может продолжить наступательные действия. Однако для этого страна должна понимать, какие ресурсы у нее будут, объяснил депутат Верховной Рады Роман Костенко.

«Сейчас все указывает на то, что у нас будет меньше [ресурсов], чем в прошлом году, когда мы пытались провести контрнаступление и ничего не вышло. Если будет еще меньше, тогда понятно, какой будет план. Это будет оборона», — сказал он.

Другой украинский депутат Сергей Рахманин подтвердил, что Киев не исключается возможность наступления. При этом он считает, что такой сценарий в 2024 году представить сложно из-за «общего состояния иностранной помощи».

По словам американских чиновников, новая стратегия поддержки Украины не предполагает значительных успехов страны на фронте в 2024 году. WP отмечает, что разрабатываемый план содержит в себе в том числе политические риски, связанные с тем, что украинцы могут начать активнее критиковать власти за затягивание конфликта, тогда как терпение граждан западных стран в отношении финансирования Киева «не бесконечно».