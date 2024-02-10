Запасы снарядов для системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины могут закончиться в марте 2024 года, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на оценки американских чиновников. Чтобы это предотвратить, Киеву «срочно необходима американская помощь», которая по-прежнему находится под вопросом, отмечает издание.

Как утверждает газета, несмотря на смену главнокомандующего ВСУ, проблемы у украинской армии остались те же. Александр Сырский, занявший этот пост, вскоре сможет столкнуться с «мрачными расчетами, <…> когда цена защиты территории перевешивает любую выгоду, полученную от причинения вреда противнику», считает NYT.

Такой подход NYT называет «кровавым уравнением» и отмечает, что Сырскому уже приходилось «его решать» на посту командующего Сухопутными войсками. Однако, по мнению критиков, в том числе американских военных, генералу-полковнику не всегда удавалось справиться с поставленной задачей, в том числе в боях за Бахмут (Артемовск).

При этом, как утверждает издание, проблемы Украины «выходят далеко за рамки одного сражения». Сейчас украинским войска «истощены» — им не хватает оружия и боеприпасов, указывает NYT.

По оценкам западных чиновников и военных экспертов, без американской помощи ВСУ ждет «стремительный коллапс» на фронте в конце 2024 года: уже к марту Украина сможет с трудом проводить локальные контратаки, а к началу лета ВСУ будет сложно отражать российские атаки.

До того, как отсутствие возобновленной помощи скажется «повсеместно», пройдет еще как минимум пара месяцев, убеждены собеседник издания. Однако без нее «трудно представить», как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя, добавляют они.

В то же время западные аналитики называют 2024 год для Украины «годом восстановления», в период которого Сырскому придется решать, «как лучше использовать солдат для сдерживания российских наступлений, создавая при этом новые эффективные боевые силы».