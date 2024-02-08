Владимир Зеленский снял с должности Валерия Залужного и назначил генерала Александра Сырского главкомом ВСУ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Ранее Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ.

«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. У него есть успешный опыт защиты — провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции», — сказал Зеленский.

Украинский глава подчеркнул, что обновление руководства ВСУ — это «не про фамилии и тем более не про политику, это про систему нашей армии, про менеджмент в ВСУ и про улучшение опыта боевых командиров этой войны».

Зеленский объяснил, что штабы всех уровней должны «ощущать фронт также, как солдаты “на нуле”», а боевые командиры «с нуля» должны «реализовать свой собственный опыт на уровней всей армии, в руководстве.

«Сейчас сила обороны Украины — это почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашей державы. По состоянию на сегодняшний день, большинство из них не ощутили фронт так, как меньшая часть, которая действительно находится на передовой, реально воюет. Это означает, что необходим другой подход, в частности, ротации», — подчеркнул украинский глава.

Среди прочего, он добавил, что другой подходит необходим в управлении фронтом, мобилизации и рекрутинге. «Все это даст большее уважение к солдату и вернет четкость действий», — заключил президент Украины.

Зеленский также поблагодарил Залужного за два года защиты страны в период военной операции и поблагодарил его «за каждую победу». Кроме того, Зеленский выразил надежду, что экс-главком ВСУ и дальше останется в команде украинского государства.

«Откровенно поговорили сегодня с [Валерием Залужным] о том, что требует изменений в армии. Срочных изменений», — рассказал Зеленский.

Ранее украинский глава писал в своем телеграм-канале о том, что обсуждал с главкомом ВСУ «обновления руководства» украинской армии. Залужный также сообщал, что провел с Зеленским «важный и серьезный разговор», на котором было принято решение «о необходимости изменения подходов и стратегии».

Разговоры о возможной отставке Залужного продолжались с конца 2023 года. СМИ связывали такое решение с разногласиями между Зеленским и экс-главкомом ВСУ, которые вышли в публичное пространство после того, как The Economist опубликовал статью Залужного. В ней экс-главком ВСУ заявил, что боевые действия зашли в тупик, могут растянуться на годы и «измотать украинское государство». Зеленский, в свою очередь, говорил, что не согласен с Залужным и не считает ситуацию патовой.

Financial Times называла отставку Залужного «крупнейшей перестановкой» в военном руководстве Украины с начала боевых действий. Также газета писала о возможных кандидатах на эту должность — среди них были глава военной разведки Кирилл Буданов и Александр Сырский.

Александр Сырский

Александр Сырский родился в 1965 году селе Новинки Владимирской области России. Учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. На Украину переехал после развала СССР.

Сырский был переговорщиком от Киева по реформированию украинских вооруженных сил и приведению их к стандартам НАТО. В 2014 году он занимал пост начальника штаба сил АТО, был одним из командиров во время боев за Дебальцево в 2015-м.

В 2016 году Сырский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, а в 2017 году был командиром штаба АТО — так в Киеве называли военную операцию в Донбассе. С 5 августа 2019 года он занимал пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.