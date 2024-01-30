Украинский президент Владимир Зеленский все же готовится сменить главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, утверждает газета Financial Times (FT). Это станет крупнейшей перестановкой в военном руководстве страны с момента начала боевых действий в феврале 2022 года, отмечает издание.

По словам четырех неназванных собеседников FT, в понедельник, 29 января, Зеленский предложил Залужному новую должность советника по обороне, но генерал ответил отказом. Украинский лидер при этом «ясно дал понять» главкому, что тот будет отстранен от занимаемого поста независимо от того, согласится ли занять другую должность, утверждают два собеседника газеты.

Все четыре источника FT отметили, что Зеленский может пока повременить с отстранением Залужного — якобы из-за появления информации об этих планах в украинских СМИ.

По словам собеседников издания, пока неясно, кто сменит Залужного на посту главнокомандующего ВСУ. Сама газета называет возможными кандидатами на эту должность командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и главу военной разведки Кирилла Буданова.

Информация Financial Times совпадает с данными украинского издания «Зеркало недели», которое ранее, ссылаясь на источники, сообщило, что Зеленский в понедельник, 29 января, встречался с Залужным и предлагал ему подать в отставку. По данным издания, украинский лидер предложил главкому ВСУ написать рапорт на увольнение, но не предложил «другой значимой должности».

Залужный «ответил, что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», отмечало «Зеркало недели». Рапорт об отставке он не писал и не намерен этого делать, говорилось в материале.

Как напоминает издание «Страна.ua», слухи о разногласиях между Залужным и офисом Зеленского активизировались осенью 2023 года, однако впервые информация об этом появилась еще в 2022 году. Тогда много говорили о том, что на Банковой видят в главкоме потенциального политического конкурента действующему украинскому президенту.

Вечером 29 января предполагаемую отставку Залужного стали обсуждать после того, как об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза, вслед за которым с аналогичным утверждением выступил депутат Алексей Гончаренко. Журналист Роман Цимбалюк* заявлял, что место Залужного якобы займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

На этом фоне в телеграм-канале украинского Минобороны появился пост о том, что «это неправда» (ведомство не уточнило, о чем конкретно идет речь); пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил «Украинской правде», что Зеленский не отправлял Залужного в отставку.

В октябре 2023 года Зеленский и Залужный разошлись в оценках ситуации на поле боя. Залужный тогда предупредил в статье для журнала The Economist, что боевые действия зашли в тупик, могут растянуться на годы и «измотать украинское государство». Зеленский говорил, что не согласен с Залужным и не считает ситуацию патовой.

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в тот период рассказал в интервью El Mundo, что Зеленский находится в конфликте с военными из-за неудавшегося контрнаступления ВСУ. Арестович соглашался со словами Залужного о том, что военный конфликт с Россией зашел в тупик.

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