Президент Украины Владимир Зеленский не отправлял в отставку главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) Валерия Залужного, заявил «Украинской правде» пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Ранее сообщение о том, что «это все неправда», без уточнения подробностей опубликовало Минобороны Украины.

Предполагаемую отставку Залужного начали обсуждать в соцсетях и СМИ вечером 29 января с подачи бывшего депутата Верховной Рады Борислава Березы, который сначала опубликовал сообщение об отстранении главкома ВСУ, а потом подтвердил эту информацию на персональном сайте.

Вслед за Березой об отставке Залужного в своем телеграм-канале написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. Он утверждал, что Зеленский еще не подписал указ.

«Ему [Залужному] предлагали должность посла в одну из европейских стран. Он — отказался», — заявил нардеп.

Украинское издание «Цензор.НЕТ», наоборот, утверждало, что указ уже подписан, но его пока не обнародуют, поскольку «продолжаются консультации с иностранными партнерами». Аналогичное сообщение опубликовал у себя в телеграм-канале главред издания Юрий Бутусов.

Журналист Роман Цимбалюк* заявлял, что место отправленного в отставку Залужного якобы займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Украинская правда» со ссылкой на источники в различных ведомствах, включая Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), Службу безопасности Украины (СБУ) и офис президента, сообщало, что указа об отставке Залужного «пока нет».

«Его вызвали и предложили другую должность, в частности должность посла. Он отказался. Указа нет. Но он уже собирает вещи», — рассказал один из собеседников издания.

В официальном телеграм-канале Минобороны Украины появился пост: «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда». Что именно отрицает ведомство, в сообщении не уточнялось.

Почему в отставку Залужного было бы так легко поверить

В начале ноября Залужный в статье для The Economist предупредил, что боевые действия зашли в тупик, могут растянуться на годы и «измотать украинское государство». За эти прогнозы его раскритиковал замглавы офиса президента Игорь Жовква, заявив, что главком ВСУ не должен рассказывать о положении дел на фронте. Сам Зеленский говорил, что не согласен с Залужным и не считает ситуацию патовой.

Вскоре бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью El Mundo утверждал, что Зеленский находится в конфликте с военными из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

The Economist в конце ноября напомнил, что о противоречиях между Зеленским и Залужным впервые стало известно еще летом 2022 года. Однако к осени 2023-го, говорилось в статье, отношения между верховным главнокомандующим и главкомом ВСУ стали «ужасными».

По результатам проведенных в ноябре закрытых опросов общественного мнения, на которые сослался The Economist, рейтинг доверия к украинскому президенту снизился до 32%, что в два раза меньше, чем у Залужного (70%). По данным Киевского международного института социологии (KMIS), за время военных действий рейтинг одобрения Зеленского снизился с 91% до 76%.

В начале декабря «Украинская правда» писала, что необъявленный визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев якобы подтолкнул Зеленского к мысли об отставке Залужного. Источник издания рассказал, что после этого визита на заседаниях ставки главнокомандующего «исчезли ссоры и начались шутки, но юмор очень холодный и едкий».

Возможным кандидатом на пост главкома ВСУ газета называла генерал-полковника Сырского, который руководил обороной Киева, битвой за Харьков и первым контрнаступлением. При этом автор статьи признавал, что Сырский не вызывает «медийной заинтересованности», не сможет избавиться от «тяжелого амплуа командира, который не считается с потерями», а также не способен «перекрыть восход новой суперзвезды украинской политики, которой неизбежно станет Залужный прямо в момент отставки».

Тогда же украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на свой источник в политических кругах утверждало, что Зеленский расценивает Залужного как сильного соперника в президентской гонке, поэтому не отправит его в отставку с поста главкома ВСУ до тех пор, пока не получит гарантий его недопуска к выборам.

Согласно Конституции Украины, выборы президента страны должны были состояться в конце марта 2024 года. Однако Зеленский в конце 2023 года заявил, что до окончания российско-украинского конфликта они будут «не ко времени». Еще в ноябре Верховная Рада подписала декларацию о недопущении выборов до конца боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения, но этот документ носит скорее неформальный характер.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов