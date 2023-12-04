Необъявленный визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев стал дополнительным катализатором напряжения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным и повысил шансы на отставку последнего, но она все же маловероятна, поскольку не решит назревшие проблемы и создаст новые, пишет «Украинская правда».

Источник издания поделился впечатлением о том, что с приездом Остина Зеленский «приблизился к решению о замене Залужного». По его словам, на заседаниях ставки главнокомандующего «исчезли ссоры и начались шутки, но юмор очень холодный и едкий».

«Президент спрашивает, типа: “Что, мы героически наступаем — отошли на 200 метров?”, а Валера [Залужный] гневно молчит», — рассказал собеседник газеты.

«Украинская правда» напоминает, что «первые побеги» конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ появились еще весной 2022 года, когда опросы начали показывать рост доверия украинцев к Вооруженным силам, а Залужный создал именной благотворительный фонд, который, как начали опасаться в офисе президента, со временем «может перерасти в политическую партию».

Источник «Украинской правды» утверждает, что активнее всех Залужного критиковал глава президентского офиса Андрей Ермак, который «каждый день что-то о Валере подбрасывал» Зеленскому. Газета пишет, что «неприятные обострения» с руководством страны побудили Залужного покинуть медийное поле, ограничив публичную активность постами в соцсетях и несколькими интервью иностранным СМИ.

«Но это не помогло утихомирить опасения Офиса относительно политической конкуренции с главкомом. Публичное отсутствие Залужного создало эффект, как в сериале “Молодой Папа”: поскольку главком подчеркнуто не появлялся в медийном поле, то каждое заявление или любая другая его активность вызвала феноменальную реакцию общества», — отмечает «Украинская правда».

Газета считает, что конфликт между президентом и главкомом ВСУ возник из-за активного участия Зеленского в решении военных вопросов, поскольку он «привнес в жестко иерархизированную структуру Вооруженных сил несвойственные для нее формы поведения» — например, создал параллельные треки для общения с командующими разных родов войск, которое происходит в обход Залужного.

«Но больше всего градус напряжения между президентом и главкомом ВСУ поднялся после начала контрнаступления на юге. <…> Люди из офиса президента разогнали ожидания общества до таких высот, что обыватель ожидал по меньшей мере освобождения Крыма. А с ним — и западные партнеры Украины. Не будь этой политической раскрутки, чисто военные проблемы было бы куда легче воспринять», — говорится в статье.

Анонимный источник из Минобороны Украины рассказал, что в ходе визита Остина Залужный поделился с ним запросами на средства и боеприпасы для «освобождения всей территории Украины» — $350-400 млрд и 17 млн снарядов. Глава Пентагоны «мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», пишет «Украинская правда».

Источник добавил, что Залужный поделился с Остином и своими претензиями к офису президента Украины и Зеленский, очевидно, узнал об этих разговорах. «Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что такая чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнерами может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую», — рассуждает газета.

Возможным кандидатом на пост главкома ВСУ «Украинская правда» называет генерал-полковника Сырского, который руководил обороной Киева, битвой за Харьков и первым контрнаступлением. Однако, отмечает автор статьи, у Сырского есть две проблемы — он не вызывает «медийной заинтересованности» и не может избавиться от «тяжелого амплуа командира, который не считается с потерями».

«Но главная проблема — что потенциальное повышение Сырского не сможет перекрыть восход новой суперзвезды украинской политики, которой неизбежно станет Залужный прямо в момент отставки», — пишет «Украинская правда».

Источники издания в окружении Зеленского утверждают, что в его офисе «это прекрасно понимают», поэтому «значительная часть команды президента категорически против отставки нынешнего главкома».