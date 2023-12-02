Президент Украины Владимир Зеленский не будет объявлять о проведении выборов главы государства до тех пор, пока не получит гарантии недопуска главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.

«Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — сказал собеседник издания.

Главком ВСУ публично не объявлял о планах участвовать в президентской гонке. Однако, как отмечает «Страна.ua», соответствующие слухи появились сразу после того, как в офисе украинского президента стали «активно намекать» на возможность проведения выборов в указанный Конституцией срок — в конце марта 2024 года. На этом фоне Зеленский стал утверждать, что выборы до окончания российско-украинского конфликта будут «не ко времени».

«Но если станет четко понятно, что Залужный не идет на выборы, концепция у Банковой может вновь резко поменяться. Так как других серьезных конкурентов у президента нет, зато по-прежнему есть стремление получить на выборах во время военного положения мандат на 5 лет, чтоб быть в дальнейшем более свободным в вариантах окончания [военного конфликта]», — пишет издание.

Обсуждение возможного проведения выборов и участия в них Залужного вызвало «сильное бурление» в украинских политических кругах, заявил источник «Страна.ua». По его словам, «многочисленные противники Зеленского увидели в них возможность убрать его от власти».

«И к нему [Залужному], скажем так, стали активно «присматриваться». И хоть сам главком никогда и нигде не заявлял о своих политических амбициях, но в Офисе президента в возникшем напряжении почувствовали большую угрозу», — утверждает собеседник издания.

В связи с этим представители администрации украинского лидера хотят добиться гарантий того, что главком ВСУ не станет выдвигать свою кандидатуру на выборы, продолжает источник. В противном случае его попытаются уволить «с максимальной дискредитацией», допускает собеседник.

«Пока у Зеленского не посчитают, что «проблему Залужного» они решили, выборы объявлять не будут. Если только не случится какого-то очень острого внутриполитического кризиса и у президента не будет иных шансов из него выйти кроме как провести выборы», — заключил источник.

«Страна.ua» напомнила, что в конце ноябре Верховная Рада подписала декларацию о недопущении выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения. При этом издание отмечает, что документ носит скорее неформальный характер. Политолог Кость Бондаренко заявил, что «любой документ, который продуцируется Верховной Радой не в качестве закона — бумажка, не имеющая юридической силы».

«Просто в данный момент Зеленскому понадобился дополнительный аргумент, почему не нужно проводить выборы. А потом ситуация может измениться, и избирательный процесс запустят, не обратив внимание на декларацию», — отметил он.

Украинцы доверяют Залужному больше, чем Зеленскому

Согласно данным опроса группы «Рейтинг», которые приводит «Страна.ua», Залужному «доверяют» 63% опрошенных и «скорее доверяют» 19%. Для сравнения: у Зеленского эти показатели составляют 39% и 33% соответственно. Таким образом, общая поддержка главкома ВСУ держится на уровне 82%, а украинского лидера — 72%.

Как отмечает «Страна.ua», судя по результатам опроса, доверие украинцев Зеленский начал терять с июля 2023 года.

Данные опроса также указывают на то, что ни Зеленский, ни Залужный не одержали бы победу в выборах президента в случае их проведения. В первом туре отдать голос за Залужного выразили готовность 30,7% респондентов, а за Зеленского — 47,4%. Во втором туре, согласно результатам опроса, голоса между двумя гипотетическими кандидатами разделились бы примерно поровну — 40% у Залужного и 42% у Зеленского.

«Страна.ua» напоминает, что Залужный еще не озвучивал своих президентских амбиций. В то же время издание отмечает, что после выдвижения на выборы рейтинг кандидата значительно вырастает, как это было с Зеленским в 2018 году.

Как отмечала в ноябре газета The Economist, Залужный не заявлял о политических амбициях, а его шаги на политической арене были «неловкими». Однако подобное поведение, по версии издания, не значит, что он не представляет угрозы для Зеленского. По результатам проведенных в ноябре закрытых опросов общественного мнения, на которые сослалась газета, рейтинг доверия к украинскому президенту снизился до 32%, что в два раза меньше, чем у Залужного (70%).

По данным Киевского международного института социологии (KMIS), за время военных действий рейтинг одобрения Зеленского снизился с 91% до 76%.

Конфликт Зеленского и Залужного

СМИ начали активно писать о напряженности между Залужным и Зеленским с начала ноября 2023 года. Так, газета The Economist назвала их отношения «ужасными». По данным издания, впервые о разногласиях между Зеленским и Залужным стало известно летом 2022 года.

На открытый уровень конфликт вышел после публикации статьи главкома ВСУ для The Economist, в которой он выразил мнение, что военное противостояние с Россией зашло в тупик, для выхода из которого нужен «огромный технологический скачок». Тогда Зеленский не согласился с такой позицией, заявив, что не считает ситуацию на фронте патовой.

Высокопоставленный источник The Economist в правительстве Украины считает, что открытый конфликт в руководстве страны был «предсказуемым» результатом затянувшейся контрнаступательной операции, которая «пошла не по плану». Однако, по словам собеседника, Залужный поступил опрометчиво, высказывая мнение, которое противоречит более оптимистичной публичной позиции Зеленского.

В Верховной Раде конфликт между политическим и военным руководством страны отрицают, а сообщения СМИ называют военными слухами и «российской пропагандой», распространяемой по «российским каналам». Комментируя соответствующие публикации, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заверил, что «не было ни единого случая напряженности».