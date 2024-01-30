Украинский президент Владимир Зеленский в понедельник, 29 января, действительно встречался с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и предлагал ему подать в отставку. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента и в окружении Залужного.

По данным издания, Зеленский предложил Залужному написать рапорт на увольнение, но не предложил «другой значимой должности».

«Со своей стороны Залужный ответил, что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», — говорится в публикации.

Главком ВСУ не писал рапорт об отставке и не намерен этого делать, подчеркивает «Зеркало недели». Как уточняет издание, для снятия Залужного с должности указом президента необходимо представление министра обороны Рустема Умерова.

«Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника», — сказано в материале.

По словам источников издания, потенциальная отставка Залужного станет «лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны».

«Страна.ua» называет «основным источником слуха» об отставке Залужного депутатов от партии пятого президента Украины Петра Порошенко или близких к экс-президенту людей, а также журналистов, поддерживающих Залужного и критикующих Зеленского. По мнению издания, есть две возможные версии произошедшего:

Зеленский сообщил Залужному о его отставке, и узнавшая об этом условная «группа поддержки» главкома решила сыграть «на упреждение» и обнародовать эту информацию еще до указа президента. Цель сторонников главкома теоретически состоит в том, чтобы с помощью «общественного давления» не допустить увольнения Залужного;

На данный момент Зеленский не объявлял Залужному об отставке, информация об этом — фейк. Это могло быть сделано для того, чтобы запустить слух для последующего опровержения политическим руководством страны с заверениями в том, что «планов увольнять Залужного нет, это вброс врагов» (уточняется, что это может затруднить или отсрочить отставку Залужного, если она готовилась).

Зеленский vs Залужный

Как напоминает «Страна.ua», слухи о разногласиях между Залужным и офисом Зеленского активизировались осенью 2023 года, но ходят они еще с 2022 года. Тогда много говорили о том, что на Банковой видят в главкоме потенциального политического конкурента Зеленскому.

Вечером 29 января в соцсетях и СМИ в очередной раз стали обсуждать предполагаемую отставку Залужного. Изначально о ней сообщил экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза, вслед за которым с аналогичным утверждением выступил депутат Алексей Гончаренко. Журналист Роман Цимбалюк* заявлял, что место Залужного якобы займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

На этом фоне в телеграм-канале украинского Минобороны появился пост о том, что «это неправда» (ведомство не уточнило, что именно оно отрицает); пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил «Украинской правде», что Зеленский не отправлял Залужного в отставку.

В начале ноября Залужный в статье для журнала The Economist предупредил, что боевые действия зашли в тупик, могут растянуться на годы и «измотать украинское государство». Эти слова главкома ВСУ раскритиковал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, заявивший, что тот не должен был рассказывать о положении дел на фронте. Сам Зеленский говорил, что не согласен с Залужным и не считает ситуацию патовой.

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в тот период рассказал в интервью El Mundo, что Зеленский находится в конфликте с военными из-за неудавшегося контрнаступления ВСУ. Арестович соглашался со словами Залужного о том, что военный конфликт с Россией зашел в тупик.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов