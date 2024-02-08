Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский поблагодарил Залужного «за два года защиты Украины», а также обсудил с главкомом ВСУ «обновления руководства» украинской армии.

«Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», — написал Зеленский.

Залужный также написал о встрече с Зеленским. «Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», — отметил он.

Напрямую о том, что Зеленский отправил Залужного в отставку, в сообщениях не говорится. В то же время украинские СМИ и политики утверждают, что Залужный снят с поста. В частности, об этом написали депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и издание УНИАН.

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