Президент Украины присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Соответствующий указ от 8 февраля опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Залужный удостоен звания «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».

Также генерал награжден орденом «Золотая Звезда».

8 февраля Зеленский заявил об обновлении военного руководства и снял Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. На его место назначен генерал-полковник Александр Сырский, который ранее командовал Сухопутными войсками. Президент отметил, что предложил Залужному и дальше быть в «команде украинского государства».

Зеленский пояснил, что перестановки в армии «не о фамилиях» и «тем более не о политике», а «о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров».

Президент Украины перечислил, каких изменений ждет от ВСУ:

появления «реалистичного, подробного плана действий на 2024 год;

«справедливого перераспределения» западного оружия в пользу первой линии фронта;

решения проблем с логистикой;

знания фронта от генералов;

построения «действенной ротационной системы» в армии;

повышения качества обучения бойцов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что решение сместить Залужного с поста главкома ВСУ было обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году», и не допустить стагнации по линии фронта, «негативно влияющей на общественные настроения».