Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал причины увольнения главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного. Согласно публикации в его телеграм-канале, такое решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году» и не допустить стагнации по линии фронта, «негативно влияющей на общественные настроения».

Среди других причин — поиск новых функциональных и высокотехнологичных решений, позволяющих «удержать и развить инициативу», а также запуск процесса реформирования управленческих принципов в армии, добавил Подоляк.

В свою очередь Politico считает, что основная причина увольнения главкома ВСУ — его отказ следовать рекомендациям Пентагона по проведению контрнаступления летом 2023 года. Кроме того, между Залужным и американскими советниками были серьезные разногласия по поводу того, как нужно проводить операцию, говорится в материале.

«Пентагон настаивал на том, чтобы украинские военные нанесли серьезный удар, сосредоточив внимание на одной области, где, по мнению специалистов по планированию, прорыв был возможен. Вместо этого, Киев выбрал несколько атак по всему фронту, рассчитывая, что так русским будет сложнее направлять подкрепления в разные точки», — отмечают авторы публикации.

Источник Politico указал, что после нескольких недель обсуждений стало ясно, что Киев «просто не интересуют советы США». К тому же, само контрнаступление началось на несколько месяцев позже, чем рекомендовали западные военные советники. В итоге российской армии за это время удалось лучше укрепить свои позиции и выстроить серьезные линии обороны, на которых полегло большое число бойцов ВСУ.

Также издание приводит мнение одного из австрийских военных аналитиков, по мнению которого, Залужный так и не завершил преобразование украинской армии по западному образцу, не улучшил логистику и не смог отвести войска от линии фронта, чтобы дать им возможность отдохнуть и восстановиться. Это все также послужило основанием для критики главкома в глазах западных советников Украины.

В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский проинформировал США о решении отправить главкома ВСУ в отставку и не встретил никакого противодействия. Вашингтон отказался участвовать в решении этого вопроса.

Вечером 8 февраля Зеленский отправил Валерия Залужного в отставку и назначил на должность главкома Александра Сырского, который с 2019 года занимал пост командующего сухопутными войсками ВСУ.