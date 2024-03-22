15 взрывов прогремело в Харьков, есть проблемы со светом, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале. По его словам, в городе также зафиксировано несколько пожаров.

Терехов позже написал, что из-за обесточивания насосных подстанций в Харькове уже наблюдаются проблемы с водоснабжением.

«Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт — перевозку будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута», — сказал мэр.

Глава харьковской военной администрации Олег Синегубов также заявил о прилетах по объектам энергетики и призвал жителей региона не покидать места укрытия. «Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают», — написал Синегубов в телеграм-канале.

Утром 22 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщает «Суспiльне», взрывы прозвучали в Запорожье, Днепре и на территории Хмельницкой области.

По словам главы запорожской военной администрации Ивана Федорова, повреждены инфраструктурные объекты и дома, информация о пострадавших уточняется.

Минобороны России пока не комментировало информацию о взрывах в украинских городах. Российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.