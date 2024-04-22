В США заявили, что после принятия нового пакета помощи Украине палатой представителей есть шанс отправить очередную поставку боеприпасов для ВСУ, включая ракеты дальнего действия ATACMS, уже на этой неделе. Кто и как оценивает способность этого пакета переломить ход событий на фронте — в материале RTVI.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве Николай Белесков заявил Bloomberg, что эта помощь даст передышку украинским военным и поможет им замедлить продвижение российских войск, организовать «эффективную оборону» и минимизировать потери.

Но потом потребуется дополнительная помощь, сказал эксперт, а это трудная перспектива в США из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе.

«Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и далее, поскольку стратегия Путина — пережидать», — подытожил Белесков.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, транспортная логистика поставки боеприпасов на Украину такова, что американская помощь «не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель».

«Поэтому ситуация на линии фронта, скорее всего, продолжит ухудшаться [для Украины] в это время, особенно если российские войска усилят атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой американской помощи», — говорят они.

The New York Times (NYT) пишет, что, как только помощь начнет поступать, Украина, скорее всего, задействует ее на восточном фронте, где недавно потеряла Авдеевку. «Это может остановить недавний прогресс России и предотвратить ее гораздо более крупные достижения», — говорится в статье, посвященной новым поставкам.

«Некоторые аналитики обеспокоены тем, что Украине, испытывающей недостаток снабжения, будет сложно защитить сельскую местность вокруг Харькова, второго по величине города страны после Киева, и оставшуюся территорию вдоль побережья Черного моря», — отмечает NYT.

Обозреватель издания Джулиан Барнс допустил, что «при большей помощи Украина, вероятно, сможет укрепить оборону и сохранить свои самые важные города». По его словам, «если все пойдет хорошо, Украина может начать наступательную кампанию в 2025 году, чтобы по возможности вернуть территории на востоке и юго-востоке страны».

По мнению украинских чиновников, военных и военных аналитиков, Украине предстоят трудные недели в борьбе за сдерживание наступления России на поле боя, несмотря на принятие в эти выходные долгожданного закона США о финансировании, пишет Financial Times.

Приток оружия, особенно столь необходимых артиллерийских снарядов и боеприпасов для систем ПВО, «поможет замедлить наступление России, но не остановить его», заявил FT один высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

«Такой крупный пакет помощи может стать последним в 2024 году. Более того, существует довольно высокая вероятность того, что все последующие пакеты помощи Украине будут гораздо меньшими по размеру», — заявил бывший украинский офицер, управляющий аналитической группой Frontelligence Insight.

Роб Ли, военный аналитик и старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики, заявил, что даже с новой американской помощью «у России по-прежнему будет артиллерийское преимущество, просто оно станет не таким большим».

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что польза для Украины от новой американской поставки будет зависеть от количества поставляемого оружия. В принятом палате представителей законопроекте указан только объем финансирование, а не количество.

«Успешные совместные действия истребителей и ПВО могут существенно ослабить российскую кампанию массированных бомбардировок планирующими бомбами. Если Украина не сможет организовать это взаимодействие, существенного влияния на линию фронта не будет», — сказал Пухов.

Директор киевского аналитического центра по вопросам безопасности «Центр оборонных стратегий» и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал новый пакет американской помощи «пулей», которой может оказаться достаточно для преодоления российского напора.

Но, по его словам, в 2025 году перед ВСУ встанет вопрос нехватки человеческих ресурсов. Он «может стать ключом к тому, как развернутся события», подытожил Загороднюк.

Associated Press приводит мнение аналитиков, которые утверждают, что будущая западная поддержка Украины должна быть рассчитана «не на одну решающую битву, а на устойчивую стратегию на многие годы». Нынешняя поставка, по их оценке, позволит ВСУ лишь «сдержать попытки России прорвать украинские оборонительные линии и укрепления».

Приток боеприпасов должен повысить шансы Киева предотвратить крупный прорыв России на востоке, заявили Reuters два военных аналитика, бывший министр обороны Украины и представитель евробезопасности.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что поставка снарядов должна сократить преимущество России. «Нам не нужен один к одному. Трех к одному все равно хватит», — уверен он.

Высокопоставленный источник из сферы евробезопасности сказал Reuters, что если Украина получит новую помощь США и ЕС, вероятность предотвращения крупного российского прорыва в течение следующих 12 месяцев будет «довольно высокой».

Директор военной консалтинговой компании Rochan в Польше Конрад Музыка в беседе с агентством назвал главной проблемой ВСУ нехватку человеческих ресурсов. По его словам, хотя в мае начнут действовать поправки к закону о мобилизации гражданского населения, новым призывникам потребуются месяцы обучения, прежде чем их можно будет отправить на фронт. Это, по словам Музыки, создаст «окно возможностей», которым может воспользоваться Россия.

«Я ожидаю, что ситуация, вероятно, продолжит ухудшаться в течение следующих трех месяцев, но если мобилизация [на Украине] пройдет по плану и помощь США будет разблокирована, то с осени положение должно улучшиться», — заявил собеседник Reuters.

Директор по военным наукам лондонского RUSI Мэтью Сэвилл пояснил агентству, что в 2024 году Запад ждет от Украины «как можно более сильной оборонительной позиции», при этом осознавая неизбежность потери ею некоторых позиций. По его словам, перед ВСУ стоит «большая задача — одновременно организовать сильную оборону и подготовиться к контрнаступлению 2025 года».

Сэвилл констатировал, что Киев мог бы рассчитывать на более серьезную и оперативную помощь Запада, если бы прошлогоднее контрнаступление оказалось успешным.