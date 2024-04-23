В настоящее время нет гарантий того, что США, одобрив новый пакет помощи, будут и в дальнейшем помогать Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.

Одна из причин неопределенности — возможное переизбрание на пост американского президента Дональда Трампа, который выражал скептицизм по поводу помощи Украине, отмечает издание.

«Украине нужно использовать 2024 год, чтобы восстановить свои силы для длительной войны», — говорит Макс Бергманн, директор программы по изучению Европы, России и Евразии вашингтонского Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Европе, в свою очередь, необходимо готовиться восполнить пробел, который возникнет в случае отказа США предоставлять Украине помощь, добавил он.

По мнению аналитика Института изучения войны Катерины Степаненко, новый пакет помощи США Украине был одобрен слишком поздно. «Из-за нехватки материальных ресурсов Украина потеряла инициативу в октябре 2023 года», — отметила она.

Аналитик также добавила, что с октября 2023 года украинская сторона потеряла 583 квадратных километра территории. Причиной этого Степаненко назвала проблему с артиллерийским обеспечением.

Бывший вице-адмирал Роберт Муретт подчеркнул, что Киеву нужно быть готовым к тому, чтобы «почти сразу» использовать новое вооружение.

20 апреля палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет помощи Украине. Он предусматривает выделение Киеву $61 млрд. Предполагается, что $23 млрд будут направлены на пополнение американских вооружений, $14 млрд — на закупку систем вооружения для Украины, и еще $11 млрд — на «текущие военные операции США в регионе».