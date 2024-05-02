Разрешение конфликта между Россией и Украиной возможно только при выполнении условий, которые были заявлены Москвой в начале проведения военной операции. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Парламентарий уточнил, что речь идет о демилитаризации и денацификации Украины и полном обеспечении безопасности населения Донбасса.

«Обстрелы мирных районов продолжаются, безопасность не обеспечена. И, если подразумевается, что Киев готов к решению вопросов о демилитаризации и денацификации, возникает некоторое пространство для переговорного процесса», — сказал Новиков.

Депутат также отметил необходимость отказа Киева от сотрудничества с НАТО. Новиков считает, что сейчас нет факторов, указывающих на согласие Украины пойти на такое условие. «Говорить, что какие-то предпосылки есть сейчас, невозможно. Только успехи России в этой ситуации могут обеспечить начало диалога», — убежден он.

Кроме того, по мнению парламентария, актуальными остаются вопросы, связанные с идеологической политикой.

В начале апреля Швейцария анонсировала саммит, посвященный предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формуле мира». Он пройдет в Бюргенштоке, в кантоне Нидвальден 15—16 июня. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источник, приглашение на мероприятие получили от 80 до 100 стран, Россия в это число не входит.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис призывал пригласить на саммит Россию, поскольку без нее мирное решение конфликта невозможно. В ответ российское посольство в Берне напомнило позицию Москвы: она не примет участие в саммите, даже если будет на него приглашена.

Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу 22 апреля заявил, что по итогу конференции в Швейцарии будет подготовлен документ с планом по мирному урегулированию конфликта. «В правильное время», отметил украинский лидер, документ будет передан России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy 1 мая назвал целью июньского саммита создание коалиции стран с общими принципами и подходами. После конференции, по его словам, возможны «коммуникации с Россией».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о мирной конференции по Украине заявил, что результативность подобных переговоров без участия России «совершенно невозможна».

«Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России?», — сказал он.

Песков добавил, что позиция Москвы относительно мирных переговоров хорошо известна. «Она последовательна, она абсолютно прозрачна, она неоднократно повторялась и подтверждалась нашим президентом», — заключил представитель Кремля.

В начале апреля президент России Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле заверил, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения споров, всегда была склонна именно к такому варианту разрешения конфликта.

Глава белорусского государства в свою очередь отметил, что стамбульские соглашения, выработанные весной 2022 года, могут послужить отправной точкой переговоров по урегулированию украинского кризиса.