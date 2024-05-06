Учения нестратегических ядерных сил, подготовку к которым анонсировало Минобороны России, связаны с заявлениями представителей западных стран и «беспрецедентным витком эскалации напряженности». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, по его словам, речь идет о высказываниях президента Франции Эмманюэля Макрона, «британских представителей» и лидера демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хакима Джеффриса.

«Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», ― сказал Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Минобороны России 6 мая заявило, что Генштаб начал готовиться к учениям, в ходе которых будет проведен «комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия».

Учения проводятся по поручению президента России Владимира Путина «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач». К учениям будут привлечены ракетные соединения Южного военного округа, авиация и силы Военно-морского флота.

Мероприятия проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации» и направлены на поддержание готовности личного состава и техники, пояснили в Минобороны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в опубликованном 2 мая интервью изданию The Economist, что не отказывается от своих слов о потенциальной отправке французских войск на Украину. По его словам, это возможно в двух случаях: при прорыве фронта и получении соответствующего запроса от Киева.

Песков назвал заявление французского лидера опасным, отметив, что Россия внимательно следит за подобными высказываниями. Через несколько дней после публикации интервью Макрона экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен заявил, что французские военные уже находятся на Украине в зоне боевых действий, а в дальнейшем туда планируется отправить 1,5 тысячи легионеров.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев сказал, что Украина вправе использовать предоставленное Лондоном для ударов по целям внутри России и должна сама принимать решение об этом.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в свою очередь допустил вмешательство американских войск на Украину в случае ее поражения.