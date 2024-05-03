В Кремле внимательно отслеживают заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, заявления французского лидера — «опасная тенденция».

«Вы исказили его слова. Там была более округлая формулировка все-таки. Хотя заявление опасное. Франция продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины. Это опасная тенденция. Мы внимательно следим и продолжаем специальную военную операцию», — пояснил представитель Кремля.

Накануне президент Франции заявил The Economist, что существует два варианта для отправки западных войск на Украину: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

Кроме того, Макрон отметил, что все больше государств ЕС с пониманием относятся к его позиции по этой теме и готовы ее поддержать.

О том, что Франция не исключает отправку войск на Украину ее лидер впервые сказал в конце февраля. По его словам, в настоящее время нет единого соглашения относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом, «но в будущем ничего исключать нельзя». Макрон добавил, что этот вариант упоминался.

После заявлений президента Франции об отказе направлять военных сообщили власти Великобритании, Чехии, Венгрии , Германии, Италии, Нидерландов и других стран.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев не нуждается в иностранных войсках, но приветствовала бы инструкторов и технический персонал из стран, которые оказывают Украине военную помощь.

После заявления украинского президента Макрон снова подчеркнул, что Франции «в какой-то момент» придется проводить наземные операции на Украине, чтобы противостоять российским войскам. При этом он отметил, что «не хочет» этого и «не будет проявлять инициативу».Возможность отправки войск НАТО на Украину также допускал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В ночь на 3 мая агентство Reuters снова опубликовало отозванную новость с заявлением главы Министерства иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об атаке Украины по территории России. Как говорится в статье, министр в ходе своего визита в Киев пообещал продолжить выделять на поддержку Украины £3 млрд ($3,74 млрд) так долго, как потребуется. Он также отметил, что Лондон не возражает против использования оружия на территории России. По словам министра, Киеву решать, делать это или нет.