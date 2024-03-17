Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил сценария, при котором Париж «в какой-то момент» будет проводить наземные операции на Украине. Он отметил, что линию Парижа поддерживают многие европейские страны.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не хочу, я не буду проявлять инициативу — нам придется проводить операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам. Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», — сказал Макрон в интервью газете Le Parisien.

По его словам, линию Франции полностью поддерживают «многие страны Европы, отнюдь не малые». «Наша обязанность — подготовиться ко всем сценариям. Было бы ошибкой не сделать этого», — считает Макрон.

Он подчеркнул, что, хотя Россия обладает ядерным оружием, ее ВВП ниже, чем у Германии или Франции.

В другом интервью — уже украинским журналистам — Макрон заявил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, но настоящие переговоры об окончании военного конфликта должны пройти между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит. <…> Я выслушаю его предложение, но нужно сказать, что единственные переговоры — это переговоры, на которые идут главы двух стран», — сказал Макрон, слова которого приводит издание «Страна.ua».

По мнению французского лидера, Россия уже «вышла за пределы целей, заявленных в специальной военной операции, и теперь она угрожает всем».

«Если будет еще один виток эскалации со стороны России, мы будем готовы отреагировать ради безопасности Украины и европейцев», — добавил Макрон, по словам которого у Франции «нет лимитов» в вопросе помощи Украине.

Президент Франции предупредил, что Запад не будет соблюдать красные линии, если от них будет отступать Москва. На вопрос о том, будет ли Париж требовать от Москвы остановки огня на время проведения Олимпийских игр (с 26 июля по 11 августа), Макрон ответил утвердительно: «Да, мы их попросим».

Отправит ли Запад войска на Украину

В конце февраля Макрон заявил, что не исключает отправку войск на Украину. Он отметил, что в настоящее время в Европе нет единого соглашения относительно отправки войск, «но в будущем ничего исключать нельзя». Позже Макрон пояснял, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

Le Monde узнала о планах Макрона отправить французские войска в Одессу

Глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель утверждал, что Макрон говорил о возможности отправки войск на Украину в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева.

Возможность отправки войск НАТО на Украину допускал также глава МИД Польши Радослав Сикорский, однако многие западные лидеры публично опровергли планы о размещении своих войск на Украине. В частности, с соответствующими заявлениями выступили премьер-министр Чехии Петр Фиала и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в марте говорил, что Украина не нуждается в иностранных войсках, но приветствовала бы инструкторов и технический персонал из стран, которые оказывают Киеву военную помощь. Ситуация на фронте стала для Украины «намного лучше», чем была на протяжении последних трех месяцев, отмечал Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным», если военные альянса появятся на территории Украины.