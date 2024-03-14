Франция рассматривала вариант отправки своих войск на Украину с 2023 года, сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники в Елисейском дворце. Кроме того, по данным издания, в феврале 2024 года французский президент Эмманюэль Макрон заявлял о необходимости отправить войска в Одессу.

По информации Le Monde, 21 февраля в портретном зале Елисейского дворца после церемонии «пантеонизации» героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ французский лидер перед несколькими гостями мероприятия высказался об отправке войск в зону боевых действий.

«В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», — приводит слова Макрона французское издание.

Спустя несколько дней, 26 февраля, после встречи с лидерами европейских государств он также заявил, что не стоит исключать варианта отправки западных боевых бригад на Украину.

Как сообщает Le Monde, первые разговоры о том, чтобы направить войска Запада в зону боевых действий на Украине, начались в июне 2023 года. Этот вопрос обсуждался в обстановке строгой секретности на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции на фоне неудач контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль, комментируя слова Макрона, отметил, что его слова об отправке войск на Украину следует рассматривать как «политическое и стратегическое послание», пишет газета. Он добавил, что задача французского командования заключается в предоставлении нескольких вариантов возможных действий, «чтобы помочь президенту республики принять политические и военные решения».

В публикации также говорится, что с начала военных действий на Украине Макрон поменял свой подход к конфликту и переговорам. В первой половине 2022 года французский лидер поддерживал диалог с президентом России Владимиром Путиным и считал переговоры полезными, пишет Le Monde. Но в сентябре 2022 года Макрон разочаровался в роли посредника, поскольку разговоры с Путиным «шли по кругу», пишет издание. В частности, мнения лидеров не сошлись в вопросе обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

После этого риторика президента Франции изменилась, он стал активнее выступать за помощь и поддержку Украины. Авторы материала сравнили такую перемену в поведении с голубем, который превратился в ястреба.

На встрече в Елисейском дворце с лидерами партий 7 марта Макрон озвучил сценарий, который «может повлечь за собой интервенцию» на Украину. По словам секретаря французской Коммунистической партии Фабьена Русселя, речь идет о ситуации, при которой фронт будет продвигаться в сторону Одессы или Киева, что повлечет за собой необходимость западных войск послать в зону боевых действий свои войска. После этой встречи многие депутаты отмечали, что позиция Франции изменилась: «больше нет красных линий, больше нет ограничений».

В конце февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление французского президента о возможности отправить войска на Украину, отмечал, что союзники и так оказывают Киеву беспрецедентную поддержку с 2014 года. По словам Столтенберга, планов размещать боевые войска блока в зоне военных действий сейчас нет.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что сейчас у ВСУ нет необходимости в дополнительных войсках из Франции, но это может измениться в случае, если Россия «нападет на страну [НАТО]». Украинский лидер добавил, что Киев приветствовал бы инструкторов и технический персонал из стран, которые оказывают ему военную помощь.