Франция могла бы отправить на Украину своих военнослужащих для обеспечения противовоздушной обороны, обучения украинской армии или защиты границ. Об этом сказал в сенате премьер-министр Франции Габриэль Атталь, передает Public Sénat.

«Я абсолютно убежден, что никто здесь не может смириться с перспективой победы России в этом конфликте, потому что за Украиной стоим мы», — сказал Атталь.

По его словам, позиция России ужесточилась, в том числе — в отношении Франции. Речь идет о «распространении ложной информации» и кибератаках, отметил премьер.

«Реальность такова, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу Франции во всех отношениях», — сказал Атталь.

Кроме того, премьер пояснил, что президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможности отправки солдат на Украину, не назвал конкретные планы, а сообщил только об их перспективе.

Государственный секретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро считает, что если Украина падет, то линия фронта «неизбежно переместится на Запад». «Борьба украинцев — это и наша борьба», — подчеркнул он.

26 февраля Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме пока так и не был достигнут.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что присутствие натовских военных на Украине сделает конфликт между Россией и НАТО уже не вероятным, а неизбежным.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил, что союзники оказывают Киеву беспрецедентную поддержку с 2014 года, но планов размещения боевых войск блока там нет.

На следующий день министр обороны Себастьян Лекорню пояснил, что имел в виду Макрон, говоря о том, что Париж не исключает отправку войск в Украину в будущем.

«Очевидно, что вопрос о войне с Россией не стоит. Говорить, что мы ничего не исключаем, не является ни проявлением слабости, ни эскалацией», — отметил глава ведомства.

При этом глава французского МИД Стефан Сежурне заявил, что президент говорил об отправке войск для выполнения конкретных задач, таких как помощь в разминировании, производстве оружия на месте и киберзащите.

Заявления Макрона также раскритиковала часть сенаторов. По словам Лоика Эрве, заявление президента «ставит под сомнение всю согласованность действий, которую до сих пор отстаивала Франция». Глава сенатского комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам, сенатор Седрик Перрен считает, что в таких темах лучше не импровизировать, не посоветовавшись с союзниками.