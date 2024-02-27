Отправка войск НАТО на Украину спровоцирует прямой конфликт альянса с Россией и приведет к эскалации ситуации, цитирует «Интерфакс» заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг заверил, что таких планов нет.

По словам генсека альянса, «союзники оказывают Украине беспрецедентную поддержку с 2014 года и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения, но планов размещения боевых войск НАТО на Украине нет».

Песков предупредил, что присутствие натовских военных на Украине сделает конфликт между Россией и НАТО уже не вероятным, а неизбежным. «Вот так и оцениваем [заявления президента Франции о возможной отправке военных альянса на Украину]», — заявил представитель Кремля на брифинге.

«Эти страны должны отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а также интересам граждан их стран», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что западные страны впервые начали обсуждать возможность отправки «неких контингентов» своих военных на Украину, и это «новый элемент» их риторики. «Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению», — заявил представитель Кремля.

По его словам, Москва хорошо знакома с позицией французского лидера Эмманюэля Маскрона, который неоднократно обещал предпринять все возможные меры, чтобы не допустить победу России в украинском конфликте и нанести ей «стратегическое поражение».

«Мы обратили внимание на то, что тема отправления военных на Украину действительно обсуждалась. Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет: действительно, консенсуса нет», — поделился Песков с журналистами.

Он подчеркнул, что, несмотря на заявления и призывы Макрона, многие страны-участниы парижского саммита сохранили способность достаточно трезво оценивать «потенциальные опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, вовлечения уже на поле боя».

Столтенберг со своей стороны отметил, что «Украина имеет право обороняться, а союзники — поддержать ее в отстаивании этого права». Он заявил, что НАТО предоставляет Киеву только медикаменты, униформу и зимнее снаряжение, но некоторые члены альянса отправляют оружие и боеприпасы.

Любое решение об отправке войск НАТО на Украину потребует единогласной поддержки всех стран-членов альянса, подчеркнул его генсек.

В саммите по безопасности, состоявшемся в Елисейском дворце, участвовали лидеры около 20 европейских стран, включая саму Францию, Германию, Австрию, Италию, Испанию, Великобританию, Нидерланды, Финляндию, Данию, Польшу, Грецию, Литву, Латвию, Хорватию, Словакию, Румынию и др.

По итогам встречи Макрон объявил о создании коалиции, которая обеспечит поставки Киеву снарядов средней и большой дальности. Кто войдет в ее состав, президент Франции не уточнил — зато допустил возможность отправки войск на Украину. По его словам, страны-участницы саммита не достигли консенсуса по этому вопросу, но этот вариант упоминался в ходе обсуждений, и «в будущем ничего исключать нельзя».

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, состоящий в сенатском комитете по международным делам, заявил NEWS.ru, что Европа в своей погоне за стабильностью проводила агрессивную антироссийскую политику и тем самым фактически уничтожила Евросоюз и НАТО. «Стабильность в Европе наступит только в том случае, если Россия победит», — выразил уверенность сенатор.

О том, что несколько стран НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих военных в зону украинского конфликта, ранее заявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он утверждал, что эти страны якобы собираются воспользоваться двусторонними соглашениями с Киевом как основанием для того, чтобы послать войска на Украину.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала перед отъездом в Париж заверял, что «Чешская республика, безусловно, не готовится отправлять военнослужащих на Украину» и не хочет этого делать.