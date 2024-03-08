Отправка войск Франции на Украину возможна в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева. Об этом пишет L’Independant со ссылкой на национального секретаря французской Коммунистической партии Фабьена Русселя. Он заявил, что Макрон рассказал о соответствующем сценарии 7 марта на встрече в Елисейском дворце с лидерами партий.

По словам Русселя, французский лидер озвучил сценарий, который «может повлечь за собой интервенцию» на Украину, а также продемонстрировал карты боевых действий. Речь идет о ситуации, при которой фронт будет продвигаться в сторону Одессы или Киева. В то же время публично президент Франции про этот сценарий не говорил.

Неназванный депутат в беседе с Le Monde рассказал, что с помощью карт Макрон показал потенциальный план продвижения фронта в сторону Одессы или Киева, которое «может вызвать интервенцию», поскольку Франция «ни в коем случае не должна позволить [России] сделать это». Самого президента собеседник издания описал как человека, «готового завтра пойти на военную эскалацию, которая может быть опасной».

Глава партии «Непокоренная Франции» Мануэль Бомпар отметил, что «приехал на встречу обеспокоенным, а уехал еще более обеспокоенным». «Он [Макрон] продолжает повышать уровень прямого участия Франции», — подчеркнул Бомпар.

Среди прочего, председатель Национального объединения Джордан Барделла рассказал, что на встрече Макрон заявил лидерам партий, что поддержка Франции со стороны Украины «не имеет границ». Этот комментарий также подтвердил секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель. «Позиция Франции изменилась: больше нет красных линий, больше нет ограничений», — заявил он.

Лидер партии «Европа. Экология—Зеленые» Марин Тонделье указала, что свою позицию Макрон объяснил тем, что у президента России Владимира Путина «нет пределов», а «ввести [ограничения] самим [означало бы] дать ему сравнительное преимущество». «Мы должны показать, что ограничений нет и у нас», — приводит Тонделье слова Макрона.

В Минобороны Франции заявили, что слова президента были переданы некорректно. Глава военного ведомства Себастьян Лекорню подчеркнул, что речь шла не об участии французских войск в российско-украинском конфликте, а о разминировании и обучении ВСУ на территории Украины.

«Мы хотели сказать нашим союзникам, что еще мы можем сделать, разные гипотезы обсуждались, но не отправка военных для участия в боевых действиях, как это трактовали некоторые. Президент заявил, что мы не станем соучастниками [конфликта]. Тем не менее, все ли мы испробовали в том поле между отправкой оружия, как мы это делаем сейчас, и соучастием, то есть прямой войной с Россией? Нет ли еще не испробованных путей?» — заявил Лекорню в эфире радиостанции RMC (цитата по РИА Новости).

Глава Минобороны Франции уточнил, что пока речь идет о том, что Париж будет сотрудничать с Киевом по вопросам поставок беспилотников и наземной техники.

Критика Макрона

Оппозиционные французские партии обрушились с критикой на Макрона из-за его высказываний о возможной отправке войск на Украину. Лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла назвал позицию французского лидера «воинственной» и заявил, что она «беспокоит страну». По словам политика, из-за подобных взглядов Макрон изолировал себя на международному уровне и «играет на руку Владимиру Путину, обнажая внутренние конфликты Европы».

Глава Социалистической партии Оливье Фор заявил, что украинцы «никогда не просили» Париж об отправке в страну французских войск. «Вместо того, чтобы пытаться добиться известности посредством провокаций, президент должен сдержать обещания, которые он дал Украине, особенно в отношении боеприпасов и оружия», — добавил он.

На распространенные в СМИ заявления французской стороны об отсутствии «красных линий» в вопросе поддержки Украины отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Макрон заявил, что «больше нет красных линий, больше нет границ» в плане поддержки Украины (Le Monde). Тогда это означает, что у России больше нет красных линий для Франции», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.