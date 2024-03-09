Отправка войск НАТО на территорию Украины, которую допускал президент Франции Эмманюэль Макрон, не является чем-то «невообразимым», заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, Запад должен пойти на «асимметричную эскалацию».

«Речь идет о том, чтобы боялся [президент России Владимир] Путин, а не мы боялись Путина», — заявил Сикорский, слова которого МИД Польши приводит в своем аккаунте в соцсети X.

Глава польской дипломатии убежден, что Западу необходимо «осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию» (цитата по газете Rzeczpospolita).

Сикорский напомнил, что после начала боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года действия России осудили более 140 стран из 190. «Это не просто заявление для прессы, а создание правовой базы [для отправки войск в зону конфликта]», — сказал польский министр.

2 марта 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой потребовала от России немедленно вывести свои войска с территории Украины в ее международно признанных границах. «За» резолюцию с осуждением действий России проголосовало 141 государство, 35 государств воздержались, пять делегаций — России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи — проголосовали против.

Макрон в конце февраля заявил, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину. Он отметил, что в настоящее время нет единого соглашения, позволяющего сделать это «официальным, предполагаемым и одобренным образом», «но в будущем ничего исключать нельзя».

Позже глава республики пояснял, что «не исключать чего-то — не означает делать это». Глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель утверждал, что Макрон говорил лишь о возможности отправки французских войск на Украину в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева.

Западные лидеры в основном публично отрицают планы о размещении своих войск на Украине. В частности, премьер-министр Чехии Петр Фиала отмечал, что «Чешская республика, безусловно, не готовится отправлять военнослужащих на Украину». Об отсутствии у НАТО планов по отправке войск в зону российско-украинского конфликта говорил и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в конце февраля заявлял, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным», если военные стран альянса появятся на территории Украины. Позднее тему возможной отправки на Украину военных НАТО затронул в послании Федеральному собранию Владимир Путин. «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными», — отметил президент России.