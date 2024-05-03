Агентство Reuters снова опубликовало отозванную новость с заявлением главы Министерства иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об атаке Украины по территории России.

Накануне, 2 мая, Reuters отозвало материал «для рассмотрения некоторых деталей», пообещав позже выпустить «переработанную версию».

Как говорится в статье, Кэмерон в ходе своего визита в Киев пообещал продолжить выделять на поддержку Украины £3 млрд ($3,74 млрд) так долго, как потребуется. Он также отметил, что Лондон не возражает против использования оружия на территории России. По словам министра, Киеву решать, делать это или нет.

«Украина имеет такое право. Точно так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя», — заявил Кэмерон.

В начале апреля Кэмерон исключил возможность ввода западных войск на Украину. Страны-участницы НАТО, по его словам, не хотят давать президенту России Владимиру Путину «мишень» в виде западных войск. Министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать архитектуру Североатлантического альянса для оказания поддержки Киеву, но провел различие между миссией НАТО «для Украины» и «на Украине».

23 апреля британский премьер-министр Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего в истории страны пакета военной помощи для Украины на сумму £500 млн (около $620 млн).

При этом в отчете британского парламентского комитета по обороне говорится, что Великобритания и ее союзники по НАТО на фоне военной поддержки Украины допустили сокращение запасов собственного оружия до «опасно низкого уровня». Согласно документу, для пополнения и увеличения запасов оружия в Великобритании до «устойчивого уровня» потребуется не меньше 10 лет.

В конце февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RTVI, что Великобритания фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине. Это заявление представитель Кремля сделал после того, как британская газета The Times написала, что начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин «секретно помогает Украине с боевыми планами».