Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего в истории страны пакета военной помощи для Украины на сумму £500 млн (около $620 млн). Об этом говорится на сайте британского правительства.

Пакет помощи будет включать в себя:

60 катеров;

более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет ПВО, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow;

более 400 транспортных средств, включая 160 защищенных мобильных автомобилей «Хаски», 162 бронемашины и 78 вездеходов;

около 4 млн патронов к стрелковому оружию.

По словам британского премьер-министра, защита Украины жизненно важна для безопасности его страны и всей Европы.

«Сегодня я нахожусь в Варшаве, чтобы углубить связи с нашими польскими партнерами и обеспечить новую критически важную военную поддержку для обороны Украины. Вооруженные силы Украины продолжают храбро сражаться, но им нужна наша поддержка — и она нужна им сейчас. Сегодняшний пакет поможет обеспечить Украине все необходимое для борьбы с Россией», — подчеркнул Сунак.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс также напомнил, что Лондон первым предоставил ракеты NLAW, современные танки и первой отправил ракеты большой дальности Киеву.

«Теперь мы идем еще дальше. Мы никогда не позволим миру забыть экзистенциальную битву, которую ведет Украина, и с нашей постоянной поддержкой они победят», — подчеркнул он.

Решение Лондона было принято на фоне того, что 30 апреля сенат США также планирует вынести на голосование пакет иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд. Из них почти $61 млрд предназначен Киеву. В Вашингтоне заявили, что после принятия нового пакета помощи палатой представителей есть шанс отправить очередную поставку боеприпасов для ВСУ, включая ракеты дальнего действия ATACMS, уже на этой неделе.

В конце февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RTVI, что Великобритания фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине. Это заявление представитель Кремля сделал после того, как британская газета The Times написала, что начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин «секретно помогает Украине с боевыми планами».