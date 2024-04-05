Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил возможность ввода западных войск на Украину. Об этом он заявил в тематическом подкасте «Би-би-си» о российско-украинском конфликте — Ukrainecast.

Страны-участницы НАТО, по словам Кэмерона, не хотят давать президенту России Владимиру Путину «мишень» в виде западных войск. Министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать архитектуру Североатлантического альянса для оказания поддержки Киеву, но провел различие между миссией НАТО «для Украины» и «на Украине».

«Я думаю, нет никакой эскалации в том, чтобы сказать, что мы будем помогать этой суверенной [стране]. <…> НАТО может сделать многое, чтобы лучше координировать помощь, которую мы оказываем Украине», — объяснил он.

Кэмерон добавил, что вопрос помощи Украине — вопрос «политической воли». «Хватит ли у нас терпения? Есть ли у нас желание? Готовы ли мы предоставить ресурсы? В случае с Британией, безусловно, ответ положительный», — подчеркнул министр.

Страны НАТО не отправляли свои войска на Украину, а также не использовали военно-воздушные силы для введения бесполетной зоны над страной из-за опасений, что такие действия могут спровоцировать прямой конфликт с Россией, отмечает «Би-би-си». При этом, по данным издания, военная операция на Украине привела к возобновлению призыва в армию, особенно в странах, расположенных рядом с Россией.

Кэмерон, отвечая на вопрос об опасениях, что конфликт может перекинуться за пределы украинской границы, в частности — в Польшу и Прибалтику, заверил, что НАТО вмешается в этих обстоятельствах в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора, согласно которой «нападение на одного — это нападение на всех».

Среди прочего, глава британского МИД призвал страны, поддерживающие Украину, сделать «шаг вперед», без которого Киев может проиграть конфликт. В том числе он призвал увеличить поставки оружия.

«У некоторых видов оружия есть срок годности. Гораздо лучше отдать его Украине, и она сможет его использовать, чем выводить его из эксплуатации у себя дома, что в действительности стоит вам денег», — сказал он.

На следующей неделе министр иностранных дел отправится в США. В Ukrainecast он заявил, что во время своего визита намерен призывать Конгресс США увеличить финансовую поддержку, которая может «изменить ход событий» на Украине.

По его словам, НАТО придется работать с тем, кто победит на выборах президента США в этом году, поэтому сейчас «самое время» привести блок в «наилучшую возможную форму к ноябрю».

«Если мы сможем получить эти деньги из Конгресса США, если мы сможем предоставить Украине необходимое оружие. <…> Если мы сможем сделать все это, кто бы ни пришел к власти в ноябре, мы посмотрим на ситуацию на Украине <…> и посмотри на все большее число членов НАТО, тратящих 2% своего ВВП на оборону, и скажем: это история успеха. Я хочу инвестировать в этот успех», — заключил Кэмерон.