Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил возможность ввода западных войск на Украину. Об этом он заявил в тематическом подкасте «Би-би-си» о российско-украинском конфликте — Ukrainecast.
Страны-участницы НАТО, по словам Кэмерона, не хотят давать президенту России Владимиру Путину «мишень» в виде западных войск. Министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать архитектуру Североатлантического альянса для оказания поддержки Киеву, но провел различие между миссией НАТО «для Украины» и «на Украине».
«Я думаю, нет никакой эскалации в том, чтобы сказать, что мы будем помогать этой суверенной [стране]. <…> НАТО может сделать многое, чтобы лучше координировать помощь, которую мы оказываем Украине», — объяснил он.
Кэмерон добавил, что вопрос помощи Украине — вопрос «политической воли». «Хватит ли у нас терпения? Есть ли у нас желание? Готовы ли мы предоставить ресурсы? В случае с Британией, безусловно, ответ положительный», — подчеркнул министр.
Страны НАТО не отправляли свои войска на Украину, а также не использовали военно-воздушные силы для введения бесполетной зоны над страной из-за опасений, что такие действия могут спровоцировать прямой конфликт с Россией, отмечает «Би-би-си». При этом, по данным издания, военная операция на Украине привела к возобновлению призыва в армию, особенно в странах, расположенных рядом с Россией.
Кэмерон, отвечая на вопрос об опасениях, что конфликт может перекинуться за пределы украинской границы, в частности — в Польшу и Прибалтику, заверил, что НАТО вмешается в этих обстоятельствах в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора, согласно которой «нападение на одного — это нападение на всех».
Среди прочего, глава британского МИД призвал страны, поддерживающие Украину, сделать «шаг вперед», без которого Киев может проиграть конфликт. В том числе он призвал увеличить поставки оружия.
«У некоторых видов оружия есть срок годности. Гораздо лучше отдать его Украине, и она сможет его использовать, чем выводить его из эксплуатации у себя дома, что в действительности стоит вам денег», — сказал он.
На следующей неделе министр иностранных дел отправится в США. В Ukrainecast он заявил, что во время своего визита намерен призывать Конгресс США увеличить финансовую поддержку, которая может «изменить ход событий» на Украине.
По его словам, НАТО придется работать с тем, кто победит на выборах президента США в этом году, поэтому сейчас «самое время» привести блок в «наилучшую возможную форму к ноябрю».
«Если мы сможем получить эти деньги из Конгресса США, если мы сможем предоставить Украине необходимое оружие. <…> Если мы сможем сделать все это, кто бы ни пришел к власти в ноябре, мы посмотрим на ситуацию на Украине <…> и посмотри на все большее число членов НАТО, тратящих 2% своего ВВП на оборону, и скажем: это история успеха. Я хочу инвестировать в этот успех», — заключил Кэмерон.
- В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск на Украину. Он отметил, что в настоящее время нет единого соглашения относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом, «но в будущем ничего исключать нельзя». Глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, в свою очередь, утверждал, что Макрон говорил о возможности отправки войск на Украину в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева.
- Возможность отправки войск НАТО на Украину допускал также глава МИД Польши Радослав Сикорский, однако многие западные лидеры публично опровергли планы о размещении своих войск на Украине. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вопрос об отправке войск «не стоит на повестке дня», а премьер Чехии Петр Фиала отметил, что «Чешская республика, безусловно, не готовится отправлять военнослужащих на Украину». Об отсутствии у НАТО планов по отправке войск в зону российско-украинского конфликта говорил и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным», если военные альянса появятся на территории Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. По словам Путина, у России нет каких-либо проблем со странами альянса, но они «искусственно создают проблемы, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь».