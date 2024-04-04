Министры иностранных дел стран НАТО на двухдневной встрече в Брюсселе договорились о создании совместной миссии на Украине для координации поддержки Киева. Об этом сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский, передает Polsatnews.

По его словам, создание миссии не означает вступление стран альянса в военный конфликт на Украине — в первую очередь речь идет об обучении украинских войск и координации помощи, которую страны НАТО уже оказывают Киеву.

«Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <…> Это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», — пояснил Сикорский.

Днем ранее, 3 апреля, польский министр говорил о том, что создание такой миссии дало бы возможность использовать логистику блока и другие «общие элементы» для помощи Киеву. На вопрос о том, не опасается ли он, что Москва воспримет это как присоединение альянса к вооруженном конфликту, Сикорский ответил, что «Россия уже находится в конфликте с НАТО и воюет не с Украиной».

«И я не советую [России атаковать страны-члены блока], потому что мы в 20 раз богаче, мы сейчас становимся сильнее, и как Советский Союз не выиграл холодную войну с Западом, так и Россия проиграла бы такую войну», — заявил министр.

Глава польского ведомства добавил, что НАТО «может позволить себе длительный конфликт».

Реакция в России

На слова Сикорского одним из первых в России отреагировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что Москва будет «внимательно» наблюдать за следующими шагами НАТО.

«Скорее всего, это просто легализация следующих шагов, будем внимательно за ними наблюдать», — сказал депутат.

Кроме того, о решении альянса создать совместную миссию высказался заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его мнению, эта инициатива связана с 75-летием НАТО.

«Им надо какие-то достижения показывать. Вот они говорят, что это открыли, то открыли. А дальше что? Что от этого меняется? Они и сейчас учат [украинских военных]. Единственное, чего они не делают, это не используют свои регулярные части открыто. Потому что если они будут их использовать, они понимают, что это не для нас даже красная линия, а для них самих», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Высказывание Сикорского Климов назвал «бюрократическим разговором».

Его коллега, глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также прокомментировал заявление польского министра иностранных дел. Он отметил, что Североатлантический альянс продолжает поэтапно увеличивать свою вовлеченность в украинский конфликт, этот процесс принимает официальные формы.