Франция официально направила войска на Украину, утверждает экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен. По его словам, речь идет о военнослужащих одного из основных подразделений Иностранного легиона — Третьего французского пехотного полка. В общей сложности, заявил Брайен, в зону конфликта планируется отправить 1,5 тысячи легионеров.

Бывший помощник замглавы Пентагона пишет, что французские военные якобы развернуты для поддержки украинской 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске.

«Первая группа французских военнослужащих насчитывает около 100 человек. Это лишь первая часть из примерно 1,5 тыс. французских иностранных легионеров, которые должны прибыть на Украину», — утверждает Брайен.

По словам бывшего сотрудника Пентагона, присланные из Франции военные размещаются непосредственно в зоне боевых действий и призваны помочь ВС Украины противостоять российскому наступлению. Первые 100 прибывших — это специалисты по артиллерии и наблюдению, говорится в статье.

Иностранный легион (Légion étrangère) — подразделение французских сухопутных войск. В него принимаются мужчины-иностранцы в возрасте от 17 до 40 лет. По окончании контракта они могут получить ВНЖ, а затем и гражданство Франции.

В 2022 году в Иностранном легионе Франции служили несколько украинцев и россиян, которым после начала вооруженного конфликта разрешили оставить службу, отметил Брайен. По его словам, украинцам было позволено вернуться на родину и присоединиться к ВСУ, но куда отправились легионеры-россияне — неясно.

По оценке Брайена, решение отправить на Украину иностранных легионеров стало «своеобразным французским компромиссом»: за исключением небольшого числа офицеров, все остальные военнослужащие не являются французскими гражданами.

Однако Россия, по мнению экс-сотрудника Петагона, вряд ли станет «долго терпеть» наращивание численности французских военных на Украине, даже если это будут иностранные легионеры. Что Москва предпримет в ответ, неизвестно, заключил Брайен.

Что говорил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что не исключает отправки войск на Украину. В конце февраля он отмечал, что в настоящее время в Европе нет единого мнения по этому поводу, «но в будущем ничего исключать нельзя». Позже французский лидер, комментируя собственные заявления, пояснял, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

Глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель утверждал, что Макрон говорил о возможности отправки войск на Украину в случае смещения линии фронта в сторону Одессы или Киева.

В марте в интервью Le Parisien президент Франции не исключил, что «в какой-то момент» будет проводить наземные операции на Украине. По его словам, эту позицию поддерживают многие европейские страны.

В начале мая Макрон заявил The Economist, что не отказывается от своих слов об отправке войск на Украину. По его словам, такая возможность возникнет, если рухнет оборона ВСУ или поступит запрос от самого Киева. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что страна не нуждается в иностранных войсках, но будет рада принять инструкторов и технический персонал из дружественных государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают заявления Макрона как «опасную тенденцию». Ранее представитель Кремля предупреждал, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным», если военные альянса появятся на территории Украины.