США может потребоваться вмешательство в конфликт на Украине, сказал в эфире телеканала CBS News лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис. По его словам, не исключена отправка американских войск.

«Мы не можем позволить Украине пасть. Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», — заявил Джеффрис.

По мнению демократа, президент России Владимир Путин «стремится воссоздать Советский Союз и таким образом угрожает союзникам по НАТО».

В начале апреля госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что США выступают против отправки военнослужащих на Украину из-за риска эскалации конфликта. Об этом Блинкен заявил после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж не исключает отправки войск на Украину.

Позже французский лидер, комментируя собственные заявления, пояснял, что «не исключать чего-то — не означает делать это». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают заявления Макрона как «опасную тенденцию».

Об отказе направлять военных на Украину сообщили также власти Великобритании, Чехии, Венгрии, Германии, Италии, Нидерландов и других стран.

Накануне, 5 мая, экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен рассказал, что Франция официально направила войска на Украину. По его словам, речь идет о военных одного из основных подразделений Иностранного легиона — Третьего французского пехотного полка. В общей сложности, отметил Брайен, в зону конфликта планируется отправить 1,5 тысячи легионеров.