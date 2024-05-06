Генштаб начал подготовку к проведению учениям, в ходе которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия, сообщило 6 мая Минобороны России. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — сказано в сообщении.

Учения будут проведены «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», чтобы поддержать в готовности личного состава и боевой техники. Заявленная цель маневров — повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

В учениях примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.

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