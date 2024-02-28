Вооруженные силы России отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на утекшие военные документы.
В 29 секретных файлах, которые относятся к периоду 2008-2014 годов, содержатся сценарии военных учений и презентации для офицеров Военно-морского флота, в которых обсуждаются в том числе принципы применения ядерного оружия.
По мнению экспертов, документы показывают, что порог применения тактического ядерного оружия ниже, чем когда-либо публично признавала Россия. Критерии возможного ядерного ответа варьируются от вторжения противника на российскую территорию до конкретных триггеров вроде уничтожения 20% российских подводных лодок с баллистическими ракетами, пишет FT.
Несмотря на как минимум 10-летнюю давность, документы по-прежнему актуальны для современной военной доктрины России, утверждают опрошенные газетой эксперты.
Из документов следует, что Восточный военный округ отрабатывал множество сценариев вторжения Китая. В одном из них Россия, названная по легенде «Северной Федерацией», могла бы ответить тактическим ядерным ударом на вторую волну вторжения армии «Юга» и угрозу «дальнейшего наступления в направлении главного удара».
Расширенные критерии возможного применения ядерного оружия изложены в отдельной презентации для офицеров ВМС, не имеющей отношения к «китайским» учениям. Порогом применения ядерного оружия в утекших файлах названа совокупность факторов, при которых потери российских войск «безвозвратно приведут к неспособности остановить агрессию крупного противника».
Согласно утечке, к таким критериям относятся:
- высадка противника на российской территории;
- разгром подразделений, охраняющих границу;
- неминуемое нападение противника с использованием обычных вооружений;
- уничтожение 20% подлодок с баллистическими ракетами, 30% атомных ударных подлодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов,
- одновременный удар по основному и резервному береговым командным центрам.
Предполагается, что российские Вооруженные силы также могут использовать тактическое ядерное оружие для достижения широкого спектра целей, утверждается в документах. В их числе ― «сдерживание государств от агрессии или эскалации военных конфликтов», «пресечение агрессии», предотвращение проигрыша сражений и утраты территорий, а также «повышение эффективности» ВМФ России.
МИД Китая заявил FT об отсутствии каких-либо оснований для подозрений в адрес России. В Кремле не прокомментировали данные газеты.
- В июне 2023 года президент России Владимир Путин допустил теоретическую возможность применения ядерного оружия при угрозе территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию российского государства. При этом он отметил, что необходимости в применении ядерного оружия нет, а сам факт рассуждений на эту тему «уже понижает возможность порога применения оружия».
- В октябре Путин заявил, что не видит необходимости менять российскую военную доктрину. По его словам, у противника в случае ядерной агрессии в отношении России «шансов на выживание не останется».
- FT писала со ссылкой на источники, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы лично предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине во время своего официального визита в Москву в марте 2023 года. По итогам этой встречи Москва и Пекин выпустили совместное заявление, в котором содержится пункт о недопустимости применения такого оружия. По мнению собеседников издания, этот пункт «почти наверняка» был добавлен по настоянию китайской стороны.