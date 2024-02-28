Вооруженные силы России отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на утекшие военные документы.

В 29 секретных файлах, которые относятся к периоду 2008-2014 годов, содержатся сценарии военных учений и презентации для офицеров Военно-морского флота, в которых обсуждаются в том числе принципы применения ядерного оружия.

По мнению экспертов, документы показывают, что порог применения тактического ядерного оружия ниже, чем когда-либо публично признавала Россия. Критерии возможного ядерного ответа варьируются от вторжения противника на российскую территорию до конкретных триггеров вроде уничтожения 20% российских подводных лодок с баллистическими ракетами, пишет FT.

Несмотря на как минимум 10-летнюю давность, документы по-прежнему актуальны для современной военной доктрины России, утверждают опрошенные газетой эксперты.

Из документов следует, что Восточный военный округ отрабатывал множество сценариев вторжения Китая. В одном из них Россия, названная по легенде «Северной Федерацией», могла бы ответить тактическим ядерным ударом на вторую волну вторжения армии «Юга» и угрозу «дальнейшего наступления в направлении главного удара».

Расширенные критерии возможного применения ядерного оружия изложены в отдельной презентации для офицеров ВМС, не имеющей отношения к «китайским» учениям. Порогом применения ядерного оружия в утекших файлах названа совокупность факторов, при которых потери российских войск «безвозвратно приведут к неспособности остановить агрессию крупного противника».

Согласно утечке, к таким критериям относятся:

высадка противника на российской территории;

разгром подразделений, охраняющих границу;

неминуемое нападение противника с использованием обычных вооружений;

уничтожение 20% подлодок с баллистическими ракетами, 30% атомных ударных подлодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов,

одновременный удар по основному и резервному береговым командным центрам.

Предполагается, что российские Вооруженные силы также могут использовать тактическое ядерное оружие для достижения широкого спектра целей, утверждается в документах. В их числе ― «сдерживание государств от агрессии или эскалации военных конфликтов», «пресечение агрессии», предотвращение проигрыша сражений и утраты территорий, а также «повышение эффективности» ВМФ России.

МИД Китая заявил FT об отсутствии каких-либо оснований для подозрений в адрес России. В Кремле не прокомментировали данные газеты.