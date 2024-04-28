Вооруженный конфликт на Украине может продлиться еще полтора года. Такое мнение военный эксперт Валерий Ширяев высказал в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер.

Отвечая на вопрос, каков минимальный реалистичный срок окончания конфликта, Ширяев сказал, что Украина будет расходовать новые полученные боеприпасы и технику минимум полгода. Он добавил, что согласен с мнением «источников на фронте».

«Если никакие политические обстоятельства не вмешаются, никакие политики не затеют своих политических игр, а только военные силы против военной силы — если так будет развиваться конфликт, то фронтовики считают, что [он может завершиться за] полтора года», — заявил Ширяев.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине военной помощи на сумму $61 млрд. Он объявил, что в первую очередь Киев получит системы ПВО и боеприпасы для них.

Принятию закона предшествовало долгое обсуждение в Конгрессе. В середине апреля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что американские законодатели не согласуют выделение военной помощи, то Украина может проиграть конфликт уже до конца года.

Стамбульские соглашения плюс: парад мирных планов по Украине

По оценке директора отдела CSIS по Европе и России Макса Бергманна, Украина сможет противостоять России весь 2024 год и занять «сильную позицию» в 2025 году, если США продолжат оказывать Киеву финансовую помощь, а Европа нарастит производство боеприпасов.

Командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России Апты Алаудинов делился предположениями о том, что к президентским выборам в США американская военная помощь Украине иссякнет. В таком случае, по его мнению, конфликт имеет шансы на завершение осенью 2024 года.

«Нам с этим еще жить и жить». Когда закончится военный конфликт России и Украины

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что не видит никаких объективных предпосылок для завершения конфликта раньше лета 2025 года.