Президент США Джо Байден подписал закон о выделении военной помощи Украине на сумму $61 млрд, который после продолжительного согласования одобрил Конгресс. Об этом американский лидер заявил во время видеообращения к гражданам, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

«Это хороший день для США, Европы и всего мира», — заявил Байден сразу после подписания.

По его словам, поставки оружия Киеву начнутся уже в течение нескольких часов. В первую очередь на Украину отправят системы противовоздушной обороны (ПВО).

В своей речи Байден также подчеркнул, что США, согласовав помощь Киеву, обезопасили себя и европейские страны.

В документе отмечается, что помощь Украине предоставляется в кредит. Только треть суммы — $23,2 млрд пойдет на восполнение запасов со складов Минобороны США, а $13,8 млрд используют для покупки оружия украинской армии. Еще часть средств направят на военные операции США на Украине.

В пресс-релизе Пентагона указано 21 наименование различных видов оружия, которые будут переданы Киеву. Среди них: зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, ПЗРК «Стрингер», боевые машины «Брэдли», оружие и боеприпасы в том числе для борьбы с беспилотниками, а также тяжелые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) BGM-71 TOW.

Как пишет CNN, подписание пакета помощи «стало кульминацией месяцев напряженных переговоров и раскола в палате представителей США».

Вечером 23 апреля американский Сенат принял пакет законов на общую сумму до $95 млрд, который предусматривает выделение помощи Украине, а также Израилю и Тайваню.

Палата представителей одобрила законопроект о предоставлении помощи Украине 20 апреля.

В начале апреля председатель постоянного специального комитета палаты представителей по разведке, республиканец Майк Тернер заявлял, что представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США повторяют «российскую пропаганду», обсуждая конфликт между Москвой и Киевом. Он добавил, что для Конгресса США сейчас настал «очень важный момент», чтобы «сделать шаг навстречу» и предоставить помощь Украине.

Осенью 2023 года Конгресс США, большую часть которого составляют республиканцы, не смог согласовать очередной пакет помощи Украине. Часть конгрессменов выступала за значительное сокращение объемов и указывала на необходимость перенаправить средства на другие нужды Вашингтона.

После этого в Конгрессе предлагали различные схемы возможного финансирования Украины, но ни один из вариантов не получал необходимого количества голосов для утверждения и дальнейшей передачи его на подписание президенту.