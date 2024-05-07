Армия России должна взять Одессу и Харьков под свой контроль уже в мае, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время общения с журналистами на инаугурации президента Владимира Путина. Для этого, по мнению чеченского лидера, российским войскам нужно нападать «более активно».

«Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время. В этом месяце нужно забирать ближайшую территорию, обязательно надо Одессу и Харьков забрать», — заявил Кадыров.

По его мнению, западные страны хотят «обворовать» Украину, занять ее территории, а затем отдать их «одному из европейских государств».

«Поэтому мы не должны позволить этого. Нужно забрать все территории у Украины», — заключил глава Чеченской республики.

Также Кадыров призвал «посадить и заставить» президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности России документы. Глава Чечни выразил уверенность, что российскому государству мешают жить «шакалы», которых «надо приучить к нормальной жизни».

Перед началом инаугурации Кадыров рассказал, что накануне всю ночь не спал и «нервничал». По словам руководителя республики, сейчас с таким лидером как Путин он «абсолютно не волнуется и не переживает».

В феврале глава Чечни во время телеэфира заявлял, что при необходимости и по указу верховного главнокомандующего российские войска могут дойти до Киева и взять его под свой контроль.

В конце февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что украинские и западные чиновники допускают попытку России взять под свой контроль территории Одессы и Харькова.

Инаугурация президента Владимира Путина состоялась во вторник, 7 мая. На торжественном мероприятии в Кремле присутствовали почти 2,6 тыс. человек, среди которых члены правительства, главы регионов России, министры, депутаты, российские артисты и доверенные лица главы государства, а также послы некоторых иностранных государств, в том числе западных — Франции, Венгрии и Словакии.

В то же время инаугурацию российского президента не посетили послы Великобритании, Германии, США и Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел в этом повода для ответных действий. Более критично отсутствие послов некоторых государств прокомментировал помощник президента Юрий Ушаков. По его мнению, дипломатам этих стран «свои столицы мешают осуществлять нормально дипломатические функции».