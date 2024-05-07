В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая прошла инаугурация президента России Владимира Путина. Он вступил в должность главы государства в пятый раз. Срок полномочий Путина на этом посту продлится шесть лет — до 2030 года. Как прошла церемония, — в материале RTVI.

Путин находился в рабочем кабинете в Кремле, когда ему доложили о готовности церемонии, передает ТАСС. Он ответил: «Хорошо» и, закончив изучать бумаги, направился на инаугурацию через приемную в Первом корпусе Кремля.

Проходя по коридору Первого корпуса, президент рассматривал картины на стенах и ненадолго остановился у одной из них. Как выяснил RTVI, это работа под названием «Музыкальный натюрморт» Дарьи Веселовой, которая училась в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В вузе рассказали, что картина была написана в 2014 году, когда Веселова училась на третьем курсе.

Выйдя на улицу, Путин сел в обновленный российский лимузин Aurus Senat, которым пользовался впервые. В состав президентского кортежа также впервые вошли электромотоциклы Aurus Merlon.

При вступлении в должность Путин принес присягу на печатном экземпляре Конституции. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин передал ему символы президентской власти, в том числе президентский знак — золотой Георгиевский крест с изображением герба России и девиза «Польза, честь и слава» на золотой цепи.

Текст президентской присяги: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

«Рубежный период». Что сказал Путин на инаугурации

После вступления в должность Путин произнес речь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед церемонией говорил, что «основной набор идей и посылов, которые содержатся в такой речи, — конечно, авторства главы государства».

Путин поблагодарил граждан России «во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной». Также президент упомянул участников военной операции на Украине, отметив, что хочет им поклониться.

Путин пообещал «и впредь» ставить «интересы, безопасность народа России превыше всего», а также делать все необходимое, чтобы оправдать доверие.

Он подчеркнул, что россияне «подтвердили правильность курса» страны и будут определять ее судьбу «сами и только сами». Президент отметил, что Россия столкнулась «с серьезными испытаниями», но выразил уверенность, что этот «трудный, рубежный период» будет пройден «достойно». В результате «станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития», сказал Путин.

Он добавил, что Россия открыта «к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера», и это «действительно мировое большинство». Россия также не отказывается от диалога с западными странами, но «выбор за ними». Путин назвал возможным разговор с Западом по вопросам безопасности и стратегической стабильности, но «только на равных, уважая интересы друг друга».

По мнению президента, Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной, а ее государственная и общественно-политическая система ― «прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам», но в то же время гибкой.

«Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике — во всех сферах», ― пообещал Путин.

Он добавил, что сейчас россияне «держат ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», которые «на первое место всегда ставили Родину», «создали мировую державу» и «добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня».

«Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!» — заключил президент.

Патриарх пожелал Путину править «до скончания века»

После речи Путина прозвучал хор «Славься» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), а у стен Кремля раздались залпы из пушек ЗИС-3. Зрители прямой трансляции обратили внимание, что на протяжении минуты пушки стреляли по деревьям. В эфир попали кадры, на которых видно, как на одном из деревьев обламываются ветви.

Затем на Соборной площади состоялось представление главе государства президентского полка по случаю его вступления в должность. Путин поздравил полк с 88-й годовщиной со дня его образования.

После торжественной части церемонии Путин поставил свечу в Благовещенском соборе Кремля, где патриарх Кирилл отслужил благодарственный молебен и благословил президента «на служение Отечеству».

После молебна глава РПЦ дал наставления Путину и пожелал ему, «чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти».

«Благословение Божие, Покров Царицы Небесной да пребывают с вами в жизни вашей, до скончания века, как мы говорим. Ну и с дерзновением скажу: дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение Родине», — сказал патриарх.

Он также отметил, что глава государства «должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения», которые «почти всегда связаны в том числе и с жертвами». По словам Кирилла, «никогда такого рода решения не осуждались ни Церковью, ни народом». Он привел в пример князя Александра Невского, который «не жалел врагов, но прославился как святой». Затем патриарх подарил президенту Владимирскую икону Божией Матери XVII века.

Кадыров против «шакалов»

На церемонию были приглашены почти 2,6 тыс. человек — члены правительства, депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, представители духовенства, администрации президента, его доверенные лица и личные гости, сообщал Песков.

Из числа российских политиков инаугурацию, в частности, посетили глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов. На входе в Большой Кремлевский дворец чеченскому лидеру помогли снять верхнюю одежду.

После инаугурации Кадыров рассказал, что накануне «вообще не спал, нервничал, радовался, очень ждал этого дня».

«Нам волноваться, пока у нас есть такой лидер, ни к чему. Поэтому я абсолютно не волнуюсь и не переживаю. Пока есть лидер, за ним идти — одно удовольствие», — сказал глава Чечни.

По мнению Кадырова, России мешают жить «шакалы», которых «надо приучить к нормальной жизни». Он призвал в мае взять под контроль Харьков и Одессу, а затем «заставить» президента Украины Владимира Зеленского «подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, граждан, русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины». Кадыров также заявил, что ожидает «хороших и приятных» изменений после 9 мая.

Сигал и Shaman. Кто пришел на инаугурацию

В числе приглашенных на церемонию были председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава правительства Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, экс-премьер и бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин, руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, губернаторы Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Самарской областей и других регионов России.

На инаугурации Путина также побывали знаменитости, в том числе певцы Shaman, Стас Михайлов, Александр Расторгуев, певица Диана Гурцкая, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург), актеры Стивен Сигал, Александр Михайлов, Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, гимнастки Дина и Арина Аверины, первый замначальника ЦСКА Светлана Хоркина, боксер Александр Поветкин, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин).

Из представителей западных стран церемонию посетили послы Франции (Пьер Леви), Венгрии (Норбер Конкой) и Словакии (Любомир Регак), пишет РБК. Посол США Линн Трейси уехала из России в рамках личной поездки, сообщили изданию в американском посольстве. Также на церемонии не было посла ЕС.

Песков заявил, что отсутствие на инаугурации послов западных стран не станет поводом для ответных шагов со стороны России.

«Инаугурация, прежде всего, для главы государства, — это действие, которое проходит в соответствие с Конституцией, конечно, в первую очередь, это для граждан России, для людей, которые голосовали за своего президента», — сказал представитель Кремля.

По его мнению, «все остальное вторично или третично».

Впервые на инаугурацию были приглашены дети. Как пояснили в Кремле, это дети, с которыми Путин «так или иначе общался за последние годы». Это «ребятишки из “Сириуса”», дети погибших участников военной операции, а также дети, чьи желания президент исполнял во время акции «Ёлка желаний», уточнил Песков.