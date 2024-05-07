В Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина — он вступил в должность президента России на шестилетний срок.

Во время своего выступления на торжественной церемонии Путин подчеркнул, что пост президента для него — «огромная честь, обязанность и священный долг», и назвал основными приоритетами «интересы» и «безопасность народа России.

«Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы. <…> Мы — единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!» — отметил он.

Путин заявил, что россияне подтвердили «правильность курса страны» в тот момент, когда «мы столкнулись с серьезными испытаниями». Сейчас, по его словам, Россия находится в «рубежном» периоде. «Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития», — подчеркнул он.

Целью развития страны Путин назвал «народосбережение», а «многовековые семейные ценности» — тем, что поддерживает и объединяет «все уровни власти».

Среди прочего, Путин отметил, что Россия открыта «к укреплению добрых отношений» со всеми странами, которые видят в ней «надежного и честного партнера». «И это действительно мировое большинство», — убежден он.

По словам российского главы, страна не отказывается от диалога с западными государствами, однако он должен быть выстроен «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

Это пятый президентский срок Путина. В соответствии с Конституцией после его инаугурации правительство России во главе с Михаилом Мишустиным, проработавшим на посту премьер-министра чуть более четырех лет, ушло в отставку. После сложения полномочий члены прежнего правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета.

Ожидается, что новый премьер-министр будет назначен в период майских праздников, после чего будут утверждены члены кабмина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уточнил, что к 20 мая должно быть все сформировано.