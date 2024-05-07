Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным, проработавшим на посту премьер-министра чуть более четырех лет, ушло в отставку в соответствии с Конституцией. Соответствующее распоряжение подписал сам Мишустин, сообщает 7 мая пресс-служба кабмина в телеграм-канале.

После сложения полномочий члены прежнего правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета. Назначение премьер-министра ожидается в период майских праздников, после чего будут утверждены члены кабмина.

Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая, сообщил в своем телеграм-канале депутат Александр Мажуга. Как отмечает «Интерфакс», в 2018 году имя кандидата в премьеры — Дмитрия Медведева — было названо президентом Владимиром Путиным уже через час после инаугурации.

Утвердить новый состав правительства планируется на пленарной неделе с 13 по 19 мая. До этого будут проходить встречи с кандидатами в думских комитетах.

«К 20 мая должно быть все сформировано», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

После отставки кабмина прежний премьер, его заместители и министры продолжат работу, но уже в статусе исполняющих обязанности. В таком формате кабмин будет функционировать до утверждения нового состава правительства. Кроме того, автоматически заканчиваются полномочия у руководства администрации президента, указывает ТАСС.

В этом году кабинет впервые сформируют по новым правилам, предписанным обновленной Конституцией. Его состав будут утверждать Госдума и Совфед. Как будет проходить формирование правительства и можно ли ждать неожиданностей — в материале RTVI.

Возможные перестановки

Несколько десятков депутатов Госдумы, опрошенных RTVI, выразили уверенность в том, что Михаил Мишустин будет переназначен на пост премьера. В случае утверждения его кандидатуры он станет 14-м главой правительства в новейшей истории России и четвертым премьер-министром, переизбранным на второй срок, отмечает «Интерфакс».

Также свои посты, по мнению опрошенных RTVI депутатов и сенаторов, сохранят главы МИД, Минобороны и Минфина Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Антон Силуанов. В то же время члены нижней палаты парламента допустили, что должностей могут лишиться глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минспорта Олег Матыцин.

Вице-премьер Виктория Абрамченко после отставки может возглавить Счетную палату, считают собеседники RTVI в Госдуме и Совфеде.

Чем запомнится правительство под управлением Мишустина

Ушедший в отставку кабинет министров был в основном сформирован в январе 2020 года после отставки правительства Медведева. Состав кабмина под руководством Мишустина претерпевал незначительные изменениями. В частности, летом 2022 года президент увеличил число вице-премьеров до 11, назначив на должность зампредседателя правительства Дениса Мантурова, возглавляющего министерство промышленности и торговли.

На встрече с уходящим кабмином 6 мая Путин положительно оценил его работу на протяжении последних четырех лет, поблагодарив членов правительства «за профессионализм, за преданность делу и интересам России». По словам главы государства, «по всем основным направлениям достигнуты весомые результаты».

Путин напомнил, что работа правительства под руководством Мишустина началась незадолго до пандемии коронавируса, борьба с которым, по оценке президента, дала «удовлетворительный результат». Поддержку предприятий и секторов экономики в период пандемии Путин оценил как сбалансированную и своевременную.

Также Путин заявил, что после начала военной операции на Украине началась западная «экономическая агрессия», направленная на «разрушение России изнутри — не только политически, прежде всего экономически, чтобы создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу, привести к закрытию предприятий, целых отраслей и производств». Работа правительства позволила найти ответы на эти «сложнейшие исторические вызовы» и преодолеть их, подчеркнул президент.

Кроме того, Путин заявил, что кабмин обеспечил рост доходов граждан и реальной заработной платы.