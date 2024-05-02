7 мая 2024 года пройдет инаугурация президента России Владимира Путина, который одержал победу на мартовских выборах, набрав рекордные 87,28% голосов. Он вступит в должность главы государства в пятый раз. Затем в соответствии с Конституцией последует отставка правительства. Как может измениться состав кабмина и сохранят ли министры-долгожители свои ключевые посты — в обзоре RTVI.

«Значительные перестановки»

В разговоре с РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве. При этом «костяк» кабмина, по ее словам, сохранится и продолжит свою работу. Матвиенко не уточнила, какие члены правительства входят в этот «костяк».

Говоря о возможных перестановках в правительстве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что они будут проводиться спокойно и вдумчиво. Представитель Кремля намекнул, что этот процесс происходит в узком кругу, назвав его «достаточно келейным».

«Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду», — заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Кандидатура премьер-министра может быть утверждена уже на следующий день после инаугурации, 8 мая. Состав нового правительства Госдума будет утверждать на пленарной неделе с 13 по 19 мая. На это может уйти три дня, пишут «Ведомости». По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, верхняя палата парламента, рассматривающая кандидатуры в силовой блок кабмина, определится по ним не позднее 20 мая. После ухода в отставку члены прежнего правительства исполняют свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

Еще до президентских выборов в марте агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительство сообщило, что в российском кабмине могут произойти «значительные» перестановки. До этого масштабные изменения состава кабинета министров проводились в 2020 году, когда Дмитрий Медведев лишился поста премьера, а его место занял Михаил Мишустин.

Источники RTVI в Госдуме утверждали, что резкой смены состава правительства не последует, поскольку президент «не склонен менять коней на переправе». По мнению собеседников, «поменяется лишь несколько человек», а более глобальных перемен стоит ожидать не раньше осени.

По данным источников RTVI в Госдуме, изменения могут коснуться руководящих позиций в Минприроды, Минсельхозе, Минкультуры и Счетной палате, тогда как глава Минфина Антон Силуанов сохранит свой пост, поскольку «дает правильные ответы». Вероятность того, что Эльвира Набиуллина оставит должность руководителя Центробанка, собеседники Bloomberg оценили как низкую.

Согласно Конституции, кандидатуру премьера вносит в Госдуму президент не позднее чем через две недели после вступления в должность. Нижняя палата парламента одобряет или отклоняет ее в течение недели. Когда глава кабмина официально утвержден президентом, у него есть две недели на внесение кандидатур своих заместителей и гражданских министров в Госдуму. Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста глава государства назначает после консультаций с Советом Федерации. В этот раз правительство будет сформировано по новым правилам: Госдума впервые будет голосовать не только за кандидатуру премьер-министра, но и за всех членов кабмина (кроме силовых).

Шансы на переназначение

Глава правительства Михаил Мишустин

Bloomberg в мартовской статье о «значительных» перестановках в правительства писал, что Мишустин, скорее всего, сохранит свой пост. По данным агентства, в пользу этого решения говорит то, что с начала военной операции на Украине он был «неизменно лоялен, сосредоточившись на реализации мер по смягчению последствий международных санкций и наращивании оборонного производства».

Как пишет телеграм-канал Brief, несколько бизнесменов, принявших участие в закрытой встрече Путина с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выразили уверенность, что нынешний премьер Михаил Мишустин сохранит свою должность.

«Дали понять, что главного оппонента РСПП в правительстве не будет», — приводит канал слова собеседника, отмечая, что, он предположительно говорит о первом вице-премьере Андрее Белоусове.

Источники Brief сообщили, что первым официальным мероприятием, где выступит Мишустин после предполагаемого переназначения, станет ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая.

«Что тут говорить, если уже утвержден и согласован визит нашей делегации 23-24 мая в Ашхабад во главе с Михаилом Владимировичем [Мишустиным]», — отмечает телеграм-канал «Русский коридоръ».

Первый вице-премьер Андрей Белоусов

13 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте сообщило, что Андрей Белоусов может лишиться поста в правительстве и возглавить Счетную палату. В тот же день агентство выпустило материал со ссылкой на источник в кабмине, в котором утверждалось, что информация о возможном переходе Белоусова в Счетную палату «не соответствует действительности».

О том, что Белоусов может покинуть правительство после инаугурации, написал в своем телеграм-канале бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* со ссылкой на заявления неназванных членов бюро РСПП.

«Если верно, что <…> Белоусов покидает правительство после инаугурации, то мне представляется, что надо смотреть в сторону [главы Минпромторга] Дениса Мантурова или [главы Минсельхоза] Дмитрия Патрушева. Ну или сюрприз от Путина», — предположил журналист.

Вице-премьер Виктория Абрамченко

По информации источников «Ведомостей», в новый состав правительства после инаугурации президента может не попасть вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая Минсельхоз, Минприроды, Сибирский федеральный округ и вопросы экологии. По словам одного из собеседников издания, близкого к администрации президента, Абрамченко «скромно себя чувствовала» на посту вице-премьера, поэтому «с высокой вероятностью» покинет его.

На низкие шансы Абрамченко сохранить пост вице-премьера указывали и политологи. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов обращал внимание на отсутствие личных встреч вице-премьера с Путиным и «относительно низкую публичную узнаваемость». Телеграм-канал «Пул N3» спецкора «Комсомольской правды» и журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова допустил, что Абрамченко может перейти в администрацию президента.

Министр обороны Сергей Шойгу

О том, что Шойгу может не войти в новый состав правительства, эксперты и журналисты заговорили после ареста заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Так, по мнению политолога Аббаса Галлямова*, шансы министра обороны «усидеть в своем кресле» резко снизились на фоне уголовного дела против его подчиненного.

Однако в большинстве своем российские спикеры склонны считать, что Шойгу не грозит отставка. По мнению политолога Сергея Маркова, министр войдет в новый состав кабмина, потому что он «с катастрофического 2022 года сделал новую армию, которая отразила наступление ВСУ в 2023-м».

«Замечу, что Шойгу в последние полгода-год восстановил свои позиции в глазах Путина и заметно с ним сблизился, достаточно успешно управляя потоком информации, которая поступает президенту о военных делах», — отметила политолог Татьяна Становая.

Министр иностранных дел Сергей Лавров

На более далекую перспективу обсуждается уход Сергея Лаврова с поста главы МИД. По словам двух источников RTVI в Госдуме, должность министра иностранных дел может занять специалист по Азии.

В руководстве двух фракций Госдумы считают, что возможен вариант, при котором Лавров проработает в МИДе еще где-то год — полтора, и покинет пост после выборов президента США, так как до этого момента смена главы внешнеполитического ведомства расценивается как нежелательная по политическим и конъюнктурным соображениям.

Министр энергетики Николай Шульгинов

Вероятную отставку главы Минэнерго прочил в марте Bloomberg со ссылкой на источники. О том, что 72-летний Шульгинов не ожидает переназначения в новый состав правительства и уже «собирает вещи», также писал Brief.

Перечисляя аргументы в пользу ротации Шульгинова, политолог Михаил Виноградов отмечал, что министр выступает как тень своего предшественника, а ныне вице-премьера Александра Новака, «присутствующего в повестке с наиболее выигрышными темами».

В числе кандидатов, которые могут заменить Шульгинова, Bloomberg назвал Бориса Ковальчука — сына акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. До марта Ковальчук-младший возглавлял «Интер РАО», после чего перешел на должность замруководителя Контрольного управления президента.

В свою очередь, по информации Brief, на пост главы Минэнерго претендуют гендиректор «РусГидро» Виктор Хмарин и глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

С начала весны в СМИ и телеграм-каналах появляются сообщения о возможной отставке главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Три источника Bloomberg утверждали, что его могут назначить вице-премьером.

В то же время политолог Михаил Виноградов считает перспективу дальнейшего продвижения Патрушева по служебной лестнице неочевидной.

«Бывшие министры редко поднимались после этой работы выше — Скрынник, Н.Федоров, да и для Ткачева карьерным трамплином не стало. Особняком стоит Гордеев, но и он после работы министром и губернатором как-то потерялся», — пояснил он.

Какие еще изменения ожидаются в правительстве и других структурах власти — читайте в материале RTVI. Губернаторы — на повышение? Эксперты допускают, что войти в обновленный состав правительств могут и губернаторы. Как следует из ХVI рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», подготовленного холдингом «Минченко консалтинг», на это могут рассчитывать главы Калининградской и Тульской областей Антон Алиханов и Алексей Дюмин. О возможной перспективе перехода тульского губернатора в кабмин также написал Алексей Венедиктов*. По мнению журналиста, глава региона может перейти на позицию вице-премьера, курирующего силовой блок, или министра. Также в числе возможных вариантов нового места работы Дюмина Венедиктов* назвал Совбез и администрацию президента.

Алиханов на вопрос о том, поступали ли ему предложения о переходе в правительство, ответил в интервью «Ведомостям»: «Не было — ни слова, ни полслова». Глава региона заверил, что планирует продолжить работу в должности губернатора до окончания нынешнего, второго по счету, срока. По словам Алиханова, у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было».

«Мне нравится моя работа. Я считаю, что у меня многое получается. Люди меня поддержали на выборах. Зачем я должен куда-то уходить?» — сказал он.

Что касается Дюмина, то источник Brief сообщил, что у тульского губернатора «крайне мало шансов» на то, что он войдет в новый состав правительства либо в штат администрации президента.

Что говорят в элитных кругах о возможных крупных перестановках в правительстве, рассказала RTVI журналистка Екатерина Винокурова.