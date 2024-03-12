После выборов президента России в правительстве страны могут произойти «значительные» перестановки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства и кабинету министров. Как отмечает агентство, последний раз такие масштабные изменения проводились в 2020 году.

«Хотя Кремль еще не утвердил окончательный список имен и назначений, возможны несколько потенциальных изменений, поскольку президент намерен обновить свою команду», — утверждают собеседники Bloomberg.

По их словам, речь может идти о смене министра энергетики. Сейчас этот пост занимает 72-летний Николай Шульгинов. В числе кандидатов, которые могут его заменить, Bloomberg называет Бориса Ковальчука — главу энергетической компании «Интер РАО», сына акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.

Ранее стало известно, что 14 марта «Интер РАО» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего главы компании и избрании нового. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Ковальчук «пойдет на повышение» и может возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга. Однако на какую именно должность будет назначен Ковальчук, собеседники издания не знают.

Помимо главы Минэнерго, сменить могут и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Каких кандидатов рассматривают на эту позицию, Bloomberg не уточнил. При этом три собеседника агентства отметили, что нынешнего главу Минсельхоза могут назначить вице-премьером. Более высокая должность может ждать и зампреда правительства Юрия Трутнева, рассказал один из источников.

Между тем три осведомленных собеседника Bloomberg отмечают, что нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, скорее всего, сохранит свой пост, поскольку с начала военной операции на Украине он был «неизменно лоялен, сосредоточившись на реализации мер по смягчению последствий международных санкций и наращивании оборонного производства». В то же время есть вероятность, что на его место может претендовать замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пишет агентство.

Также маловероятно, что свои посты покинут глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов, считают собеседники Bloomberg. О том, останутся ли в правительстве глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, источникам агентства ничего неизвестно.