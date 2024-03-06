Председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук в скором времени может покинуть компанию и «пойти на повышение». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источники в энергетической сфере.

По информации собеседников издания, решение о том, что Борис Ковальчук «получит повышение», было принято несколько месяцев назад. Главе «Интер РАО» предложили несколько вариантов новой должности, среди которых пост главы «Газпрома» или «Роснефти». Также были варианты занять место вице-премьера по ТЭК вместо Александра Новака или стать губернатором Санкт-Петербурга. Какой вариант выбрал Ковальчук, источники издания не знают.

Источники «Ъ» сообщили, что обратили внимание на подготовку к кадровым изменениям в руководстве «Интер РАО» после того, как в феврале в компанию пришел бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. 1 марта он был включен в состав правления компании на пятилетний срок. По мнению наблюдателей, именно Дрегваль, который ранее курировал сферу энергетики в петербургской администрации, займет место Ковальчука. Кроме того, с 2014 по 2020 год Дрегваль возглавлял ПАО «Россети Урал».

Кроме того, отмечает «Коммерсантъ», в феврале 2024 года Борис Ковальчук присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, где отчитался о работе компании за 14 лет — с 2009 года, когда он только пришел в «Интер РАО», по 2023 год. Ковальчук рассказал о росте выручки предприятия с 68 млрд до 1,35 трлн рублей и результатах работы компании. По его данным, с 2009 года «Интер РАО» смогла уйти от убытков и получать 135 млрд рублей чистой прибыли.

На портале центра раскрытия корпоративной информации также появилось сообщение о заседании совета директоров «Интер РАО» 14 марта, на котором будет рассматриваться вопрос досрочного прекращения полномочий Ковальчука. В этот же день состоится избрание нового генерального директора компании.

Борис Ковальчук вошел в совет директоров «Интер РАО» в июне 2009 года. После ухода главы компании Евгения Дода в «Русгидро» в ноябре Ковальчук занял пост исполняющего обязанности председателя правления, а уже в июне 2010 года его избрали председателем правления компании.

Отец Бориса Ковальчука — Юрий считается давним соратником Владимира Путина. Ковальчук-старший является совладельцем банка «Россия».