Уголовное дело против замминистра обороны Тимура Иванова по умолчанию стало одним из самых резонансных за последнее время. Арест действующего чиновника федерального уровня традиционно становится поводом для публичной дискуссии о предпосылках и последствиях таких расследований. Депутаты Госдумы, политологи и журналисты высказались о возможных причинах ареста Иванова и о том, как коррупционное дело может повлиять на главу Минобороны Сергея Шойгу. RTVI приводит их высказывания.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев — RTVI:

Арест заместителя министра, за которым давно тянулся шлейф коррупционных скандалов, по моему мнению, на работе ведомства скажется наилучшим образом. От всех таких паршивых овец, тем более, с таким положением и в высоком звании, и вовсе лучше избавляться заранее, пока они не навлекли общественное порицание на всех российских военных, интересы которых публично представляют.

Признание собственных ошибок — признак силы, а не слабости, и уже один этот факт говорит об очищении Министерства обороны от ненужных и вредных людей.

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*:

Для незнающих — арестованный замминистра обороны Тимур Иванов очень близкий человек к Сергею Шойгу. С 2010 (МЧС, затем уходит с ним вице-губернатором в Московскую область, затем с ним же уходит в Минобороны).

Тимур Иванов вступил «в тяжбу» с другими силовиками за наследство [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина в частности в Африке. Это вполне согласуется к его арестом.

Адвокат Сергей Жорин:

Для тех кто не в курсе — это близкий круг не только министра обороны, но и ряда других высокопоставленных чиновников и бизнесменов первой величины.

Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев*:

В российской системе власти такие действия нередко (хоть и не всегда) означают, что у патрона задержанного (Шойгу) начинаются серьезные проблемы.

Его арест, безусловно, — очень негативный сигнал для Шойгу, но все-таки не означает, что карьера министра окончена. Путин вполне может дать ему досидеть до конца [военной операции на Украине]. Но у Шойгу теперь сильно подрезаны крылья, он не будет чувствовать себя в безопасности, над ним будет висеть Дамоклов меч уголовного дела.

Политолог Аббас Галлямов*

Иванов — один из самых близких людей к Шойгу. Его арест в преддверии назначения нового правительства говорит о том, что шансы нынешнего министра усидеть в своем кресле резко снижаются.

Тимур Иванов — первый генерал в новейшей истории России, помещенный в клетку в служебной форме с погонами на плечах.

Если подходить к вопросу формально, то Иванов не генерал, а гражданский чиновник на генеральской должности. Поэтому мера пресечения ему была избрана районным, а не военным судом. Из генералов при должности такого уровня три года назад под арестом оказался замглавы Генштаба Халил Арсланов, он был в обычном пиджаке, а меру пресечения избирал 235-й гарнизонный военный суд.

Политолог Сергей Марков:

Все гадают, — а может быть это сигнал Шойгу, что его не будет в следующем правительстве после 7 мая? Успокойтесь. Будет. Шойгу с катастрофического 2022 года сделал новую армию, которая отразила наступление ВСУ в 2023. И в 2024-м уже наступает. Шойгу совершил управленческий подвиг. Забудьте уже это «Шойгу, где снаряды?»

Пруф: специально подчеркнуто, что Шойгу был заранее, до ареста, проинформирован об аресте.

Блогер Кирилл Шулика:

Я не думаю, что нечто грозит Шойгу. Иванов, да, это его ближний круг. Но чувак реально попутал берега. Сейчас замминистра обороны должен быть в зоне СВО, а не на светских приемах, причем, под камерами. Тут и Шойгу бессилен.

Депутат Госдумы Евгений Попов:

Любопытно, что всего неделю назад ушел в отставку руководитель стройкомплекса Москвы господин [Андрей] Бочкарев. Арестованный Иванов отвечал за стройку в Минобороны. Может быть, совпадение.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев:

Наконец-то, а то было ощущение, что вся страна видит то, что СК не видит.

Политолог Татьяна Становая:

Важно учитывать, что не стали делать «маски-шоу», хотя явно такой соблазн был. То есть громить близкого к Шойгу человека публично не стали.

Но элемент игры против Шойгу тут, конечно, есть. Замечу, что Шойгу в последние полгода-год восстановил свои позиции в глазах Путина и заметно с ним сблизился, достаточно успешно управляя потоком информации, которая поступает президенту о военных делах.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев:

Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно обращал внимание: борьба с коррупцией будет вестись вне зависимости от статусов и рангов.

Идет специальная военная операция. Он должен проситься на фронт, чтобы ему дали такое право, сражаться за страну, дали шанс доказать свою военную принадлежность. Показать: была совершена ошибка — он готов ее исправить. Встать в строй вместе с рядовыми, пойти штурмовиком, с таким же обмундированием, взяв в руки оружие. Это самый правильный способ доказать свое отношение к Родине.

Источник анонимного телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»:

Катастрофический удар по Шойгу. <…> Это 100 процентов только его человек. С 2010 года они вместе.

Журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин:

Если Иванова приняли не с поличным, тогда его задержание — мутное, явно под инаугурацию Путина, попытка как-то воздействовать на формирование нового правительства <…>. По такой схеме «получения взятки», Иванова можно было задержать и год назад и через полгода.

Член СПЧ Марина Ахмедова:

Ничего не знаю об арестованном заме министра обороны Иванове — брал или не брал. Наверное, все же неуместно начинать говорить — «Так ему и надо». Возникнет резонный вопрос — «А чего молчали раньше?». Но все же нельзя не отметить наличие этого механизма бумеранга, который должен в принципе оздоравливать армию. Ты воровал, попался, был разжалован в солдаты. Сейчас так — воровал, попался, был судим, ушел в тюрьму, подписал контракт с МО и ушел штурмовиком. И вот то, что ты сейчас хлебнешь рядовым солдатом, ты сам и заварил. Думая о такой перспективе, каждый генерал должен создавать условия в окопе как для себя.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов