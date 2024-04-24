Замглавы Минобороны Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более одного млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. При этом еще днем 23 апреля он присутствовал на заседании коллегии ведомства, отметил РБК. Военные корреспонденты и Z-блогеры по-разному отреагировали на задержание военного чиновника. Их мнения о ситуации — в материале RTVI.
Телеграм-канал Два майора
«Следком России официально сообщил о задержании зама Шойгу. Ура, что еще сказать».
Военный блогер Роман Алехин
«Парни из контрразведки немного не успели порадовать всех ко Дню образования СМЕРШ, но все же показали, что может СМЕРШа и нет, но идейные СМЕРШевцы есть. А значит, есть и надежда на очищение военного ведомства от взяточников, казнокрадов и кумовства.
Виват ДВКР, товарищи! Спасибо за службу Родине!».
Телеграм-канал МИГ России
«Арест заместителя министра обороны Тимура Иванова дает робкую надежду на то, что когда-нибудь дотянутся и до «Садовода». Потому что все разговоры о контроле над миграцией так и останутся разговорами, пока существует эта главная в России финансовая «черная дыра». Главный поставщик наличных денег для главных коррупционных схем. Связанных с криптой — тоже».
Телеграм-канал Говорит ТопаZ
«Как-то прям вообще несерьезно для чиновника его пошиба. Продешевил даже, я бы сказал».
Военный журналист Роман Сапоньков
«Один миллион рублей взятки. Собаку что ли на стрижку везти надо было, а налички на руках не было?».
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц
«Миллион — это скорее всего не сумма предполагаемой взятки замминистра обороны. Эта цифра, видимо, появилась, исходя из статьи. Часть 6 290 статьи — это взятка в особо крупном размере. А это, согласно закону, сумма, «превышающая один миллион рублей».
То есть, это может быть и 5 миллионов, и 50. Сомневаюсь, что при таких должности и достатке можно быть настолько алчным, чтоб погореть на одном ляме. Ну или надо очень верить в свою безнаказанность».
Телеграм-канал Colonelcassad военного эксперта Бориса Рожина
«Уже многие написали, напишу и я. Цифры 1 000 000 проистекает от определения взятки в действующем законодательстве. Это минимальная пороговая сумма для «особо крупного размера». Сколько там на самом деле было — СК РФ не заявлял, это уже следствие покажет и расскажет».
Телеграм-канал «Белорусский силовик«
«Задержанный замглавы Минобороны Иванов еще днем присутствовал на заседании коллегии министерства, то есть реализация была сегодня».
Телеграм-канал «Осведомитель«
«Не так давно, в конце 2023 и начале 2024 года, задержанный сегодня Тимур Иванов в составе делегации МО посещал ряд Африканских стран вместе с Юнус-Беком Евкуровым.
Визиты осуществлялись в рамках переговоров о дислокации подразделений “Африканского корпуса”. Иванов же, видимо, как профильный змо должен был курировать вопросы размещения и строительства баз для АК в Африке».
«Zаписки Vетерана»
«Щас всякие клоунские, типа все знающие каналы начнут качать версии и невероятные истории по аресту Иванова. Хотя заметьте, что на самом деле никто ничего не знал до последнего момента».