Замглавы Минобороны Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более одного млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. При этом еще днем 23 апреля он присутствовал на заседании коллегии ведомства, отметил РБК. Военные корреспонденты и Z-блогеры по-разному отреагировали на задержание военного чиновника. Их мнения о ситуации — в материале RTVI.

«Следком России официально сообщил о задержании зама Шойгу. Ура, что еще сказать».

Военный блогер Роман Алехин

«Парни из контрразведки немного не успели порадовать всех ко Дню образования СМЕРШ, но все же показали, что может СМЕРШа и нет, но идейные СМЕРШевцы есть. А значит, есть и надежда на очищение военного ведомства от взяточников, казнокрадов и кумовства.

Виват ДВКР, товарищи! Спасибо за службу Родине!».

«Арест заместителя министра обороны Тимура Иванова дает робкую надежду на то, что когда-нибудь дотянутся и до «Садовода». Потому что все разговоры о контроле над миграцией так и останутся разговорами, пока существует эта главная в России финансовая «черная дыра». Главный поставщик наличных денег для главных коррупционных схем. Связанных с криптой — тоже».

«Как-то прям вообще несерьезно для чиновника его пошиба. Продешевил даже, я бы сказал».

Военный журналист Роман Сапоньков

«Один миллион рублей взятки. Собаку что ли на стрижку везти надо было, а налички на руках не было?».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

«Миллион — это скорее всего не сумма предполагаемой взятки замминистра обороны. Эта цифра, видимо, появилась, исходя из статьи. Часть 6 290 статьи — это взятка в особо крупном размере. А это, согласно закону, сумма, «превышающая один миллион рублей».

То есть, это может быть и 5 миллионов, и 50. Сомневаюсь, что при таких должности и достатке можно быть настолько алчным, чтоб погореть на одном ляме. Ну или надо очень верить в свою безнаказанность».

Телеграм-канал Colonelcassad военного эксперта Бориса Рожина

«Уже многие написали, напишу и я. Цифры 1 000 000 проистекает от определения взятки в действующем законодательстве. Это минимальная пороговая сумма для «особо крупного размера». Сколько там на самом деле было — СК РФ не заявлял, это уже следствие покажет и расскажет».

«Задержанный замглавы Минобороны Иванов еще днем присутствовал на заседании коллегии министерства, то есть реализация была сегодня».

«Не так давно, в конце 2023 и начале 2024 года, задержанный сегодня Тимур Иванов в составе делегации МО посещал ряд Африканских стран вместе с Юнус-Беком Евкуровым.

Визиты осуществлялись в рамках переговоров о дислокации подразделений “Африканского корпуса”. Иванов же, видимо, как профильный змо должен был курировать вопросы размещения и строительства баз для АК в Африке».

«Zаписки Vетерана»

«Щас всякие клоунские, типа все знающие каналы начнут качать версии и невероятные истории по аресту Иванова. Хотя заметьте, что на самом деле никто ничего не знал до последнего момента».